„Testovací cestovní centrum nese název Travel Lab a nabízí expresní testování RT-PCR a antigenní metodou v bezprostřední blízkosti letiště, a to v prostorách obchodního centra POP Airport. Travel Lab je otevřený dvacet čtyři hodin denně. Všechny pozitivní vzorky budou navíc testovány na přítomnost mutací,“ říká provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

Služby jsou určeny pouze pro klienty vaší cestovní kanceláře?

Služby v nezměněné kvalitě jsou k dispozici všem osobám, tedy i těm, kteří nejsou klienty naší cestovní kanceláře a mají zájem o rychlé a bezproblémové testování. Zájemci uhradí pouze expresní cestovní služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jedná se o symbolickou částku.

Vaši klienti budou za test platit?

Zdraví klientů je pro nás prioritou, a to jak před cestou na dovolenou, tak při návratu zpět. Ty klienty, kteří mají stále nárok na proplacení testu v rámci zdravotního pojištění, otestujeme zdarma. Co považujeme za zcela klíčové, je rychlost doručení výsledku, ta je u nás garantována bez jakýchkoliv skrytých poplatků. Vydání mezinárodního certifikátu zdarma je také samozřejmostí.

V jakém režimu Travel Lab nabízí svým klientům odběry?

Je to v režimu 24/7, výsledek je garantovaný do dvou hodin v případě odletu do 24 hodin od odběru, výsledek garantovaný do šesti hodin v případě odletu za 24 hodin a déle, sekvenaci

každého pozitivního vzorku z důvodu včasného zjištění případných mutací, čisté prostředí se zdravotním personálem, možnost registrace on-line, prokázání se na místě pouze QR kódem, bezproblémové parkování a zrušení rezervace zdarma.

Není třeba se obávat přílišné administrativy?

Zajištění plynulého, expresního testování považujeme za klíčovou službu, která usnadní klientům rozhodování a plánování dovolené. V testovacím centru Travel Lab zvládnou vše bez zbytečného papírování, a především bez čekání, což je vzhledem k novým opatřením důležité.

Bude možné, aby se na tomto místě otestovali i ti, kteří se vracejí z dovolené?

Ano, tak tomu je. Vzhledem ke své poloze je Travel Lab ideální i pro testování po návratu zpět, protože znamená nejrychlejší možný způsob ukončení povinné karantény.

Jak má klient v tomto případě postupovat?

Klient po příletu na letiště může podstoupit test v našem centru a dostane nejrychlejší výsledek, aby se mohl co nejdříve vrátit do běžného života bez karantény. Rezervaci termínu lze provést on-line ještě z destinace.

Co když bude mít letadlo zpoždění?

Ani tohle není problém. Rezervaci lze bezplatně měnit v případě měnícího se času odletu, navíc zde není účtovaný žádný storno poplatek v případě zrušení.

Kde se dozvím případné změny, úpravy podmínek?

Uvědomujeme si, že priority klientů se po koronavirové krizi proměnily. Cestovní kancelář a její služby související se zachováním zdraví hrají stále větší roli. My se v naší cestovní kanceláři snažíme vše usnadnit tak, aby si klienti prostě jen mohli užít svoji dovolenou bez dalších problémů a starostí. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách travellab.cz.