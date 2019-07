Nejzcestovalejšího občana České republiky, který se loučí se svou „kariérou“ cestovatele, zapíší už dnes dopoledne do České knihy rekordů komisaři z pelhřimovské Agentury Dobrý den. „V roce 1995 jsem dokončil návštěvy všech 258 zemí světa a kolonií a také všech 378 milionových měst,“ upřesnil na svůj věk naprosto svěží Miroslav Šnejdar.

Na svých 366 zahraničních cestách zdolal zmíněný dobrodruh neuvěřitelné 2 miliony 324 tisíc kilometrů. Z toho urazil jeden milion 437 tisíc kilometrů letecky se dvěma stovkami různých společností, po kolejích 332 tisíc kilometrů, autobusy 360 tisíc kilometrů, autem 118 tisíc kilometrů, loděmi 51 tisíc kilometrů a pěšky pouze 26 tisíc kilometrů. „Nejhezčí byly cesty po mořích,“ zavzpomínal čerstvý rekordman.

Při 23 větších námořních cestách navštívil 60 moří a 63 větších zálivů. Podle oblastí se jednalo o Atlantik (čtyřiadvacetkrát), Pacifik (patnáctkrát), Indický oceán (jednadvacetkrát) a Karibské moře (jedenáctkrát).

Dvanáct let ve světě

Vášnivý cestovatel strávil v zahraničí přes dvanáct let. „Než jsme vstoupili do Evropské unie, měl jsem 15 cestovních pasů. Některé mi ukradli nebo skončily na naší pasovce. Teď to mají Češi snadné. Já jsem potřeboval kdysi vízum i na většinu malých ostrůvků,“ přemítal Šejdar.

Dodal také, že pro své cesty v zahraničí neměl žádného sponzora. „Cestování je prima, ale dá to zabrat. Našetřit si peníze, naučit se cizí jazyky, cesty po všech stránkách připravit, sehnat víza a pak už jen vyjet a vydržet,“ řekl nejzcestovalejší Čech, který se už přes pět let stará o svou nemocnou, ležící partnerku.