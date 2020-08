Bouzov dlouhodobě patří mezi vyhledávané turistické cíle a letos, kdy Češi kvůli obavám z nového viru upřednostňují dovolenou v Česku, berou návštěvníci pohádkový hrad útokem. Dopady turistického ruchu však neblaze pociťuje podhradí. Lidem ztrpčují život hlavně auta zaparkovaná mimo vyhrazené parkoviště a nepořádek. Radost nemají ani místní podnikatelé v cestovním ruchu.

Bouzov o srpnovém víkendu 2020 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Auta stojí podél cesty pořád, a to je parkování pouze na povolení obecního úřadu. Stejné je to u Hrušky. Než aby všichni vyjeli nahoru na parkoviště, tak hledají místa po obci, aby ušetřili,“ ukazuje senior na auty zaskládaná parkovací místa podél příjezdové komunikace. „Na náměstí stojí tak, že nemůžu vjet do dvora,“ dodal.