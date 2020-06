Na hrady, zámky a další pamětihodnosti se návštěvníci vracejí jen pomalu. Spíše než strach z covidu-19 za to však může chladné a deštivé počasí posledních dní. Mnohem navštěvovanější jsou exteriéry a zámecké zahrady, spíše než vnitřní prostory, kde lidé stále musí nosit neoblíbené roušky. Na propadu návštěvnosti se však nejvíc podílí absence hromadných zájezdů, především školních. Vyplynulo to z ankety Deníku mezi kastelány a správci památek v Pardubickém kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Květa Korbářová

Památky jsou po karanténě znovuotevřené od předminulého pondělí, statistika uplynulých deseti dní v porovnání se stejným obdobím loňského roku však mluví za vše. „Když jsem to spočítala, vloni od 25. května do 2. června k nám zavítalo 1300 lidí, letos to je pouhých 310,“ uvedla kastelánka Státního zámku Litomyšl Zdeňka Kalová.