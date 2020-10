Náš nejzápadnější kraj má všechno, na co byste si mohli vzpomenout. V souladu tu hrají všechny čtyři živly a nabízejí vyžití, o kterém se vám během jedné dovolené ani nesnilo. Hluboké doly skrývají v temnotách pod zemí 800letou historii krušnohorského hornictví, půda je kromě rud bohatá i na minerální prameny a ani oheň nezůstává pozadu. Přesvědčit se o tom můžete při návštěvě světoznámé sklárny Moser, která otevírá návštěvníkům dveře muzea, sklářské hutě i prodejní galerie. Pokud se ale rozhodnete prozkoumat krásy Karlovarska na kole, poznáte živel poslední. Vítr a všechny jeho podoby vás budou doprovázet na každém kilometru.

Rodinný výlet, výkonnostní jízda, při které si dáte do těla, i adrenalinové sjezdy. Přes 300 kilometrů tras má něco pro každého. Rodiny s dětmi a pohodoví či sváteční jezdci nepochybně ocení Cyklostezku Ohře. Nenechte se ale zmást, má sice malebná zákoutí a na první pohled se může jevit mírně, dohromady má ale úctyhodných 102 kilometrů, takže jestli se vám zachtělo delšího výletu, hledat alternativní trasy rozhodně nemusíte. Poslouží i všem, kteří by se rádi podívali za hranice. Pokračovat z ní totiž můžete do sousedního Bavorska, kde plynule navazuje na Valdštejnovu cyklostezku. Pokud se chcete vydat naopak dál na českou stranu, přivítá vás Labská stezka vedoucí od Litoměřic.

Kilometry a kilometry perfektního terénu, živý provoz a skvělé jízdní parametry. To všechno si můžete slibovat od Krušnohorské magistrály. Jak dává tušit samotný název, nečeká vás žádná zaprášená polní cestička. 242 kilometrů vedoucích z Chebu až na Klínovec uspokojí i ty největší cyklo nadšence. Okolí Horní Blatné poskytne těm, co si budou před další cestou chtít oddychnout, i možnosti turistického vyžití a odpočinku. Vydat se můžete na rozhlednu na Blatenském vrchu, prohlédnout si Vlčí jámy nebo navštívit Blatenský příkop, který vás zavede až na Boží dar.

Co je vzdálenost téměř nepřekonatelná pro jednoho, může být pouhým zahřátím pro druhého. Vytrvalostní zdatní sportovci tak jistě ocení fakt, že ani po necelých 300 kilometrech nemusí jejich jízda končit. Stačí sjet přes Děčín a plynule navázat na další z cyklo magistrál – Labskou.

Výhledy z cyklistického sedla si užijete i v magických kopcích Slavkovského lesa. Panenská příroda mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary má kouzlo, které byste jinde jen těžko hledali. Tuto trasu oceníte i pokud si chcete odpočinout od turistického ruchu. Jako zázrakem zůstává tento kus země ještě málo frekventovaný a poskytuje kýžený klid.

Vyhnout se dalšímu cyklistickému „poutnímu místu”, Klínovci, by byl pro cyklistu neodpustitelný hřích. Místní Trail park sice láká především drsné jezdce a není nic pro čajíčky, postarají se zde ale dobře i o začátečníky. A že vám třeba pojem pump track nic neříká? Po téhle návštěvě už bude! Čtyřsedačková lanovka se vám postará o cestu nahoru. A cesta dolů… ta už je na vás.

Máte už v ruce mapu a plánujete první kilometry? V tom případě se nezapomeňte podívat na stránky autobusy-kv.cz. Právě tady najdete všechny linky systému přepravy cyklistů Cyklo Egrensis. Cyklobusy jezdí po celém kraji, s jízdenkou EgroNet máte zase možnost využít přepravu kol zdarma ve vlacích, autobusech a MHD nejen u nás, ale i ve vybraných regionech Bavorska, Durynska a Saska. „Mezi svými" můžete trávit opravdu celou dovolenou. Stravovacími i ubytovacími zařízeními, která mají cyklisty jako svoji prioritní klientelu a poskytují jim perfektní zázemí, vás provede web cyklistevitani.cz.

Tak šlápněte do pedálů… a jeďte s větrem o závod!

