/VIDEO/ Průvod lidí všeho věku v zejména horáckých a podhoráckých lidových krojích, duchovní, muzikanti i veřejnost stoupající ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, kde se po mši svaté uskutečnila lidová veselice. To byl v pořadí už druhý ročník obnovené krojové poutě ke svatému Janu Nepomuckému.

„Byla jsem zvědavá hlavně na ty kroje, tady jsou jiné, než znám. Líbí si mi, když lidé udržují tradice. Pocházím od Olomouce a pamatuji si, že jsme kdysi doma měli hanácký kroj, byl snad ještě po prababičce ze začátku minulého století. Rodiče ho věnovali někam do muzea, když se na stáří stěhovali z domu do bytu, je mi to teď trochu líto. Taková věc by se neměla dávat z domu,“ konstatovala Hana Dvořáková z Tišnova.