Vedle toho, že v Košicích šly sehnat lístky na některá utkání mistrovství světa v hokeji za normální ceny a dvoulůžkový pokoj ve slušném penzionu v centru za osm stovek, tu byly i důvody mnohé další.

Především z Prahy jede do Košic přímý lůžkový vlak. Respektive dva, Student Agency a Českých drah. A v neděli pak pendolino ČD ve tři odpoledne, jímž jste v deset večer v Praze. Několikasettisícové Košice jsou jiné než Bratislava, ale svým způsobem příjemnější a zajímavější. S jedinou výjimkou, není tu Dunaj, ale Hornád, který navíc protéká značný kus od středu města.

Historické centrum, s gotickou katedrálou svaté Alžběty a mohutnou budovou secesního divadla, desítkami kvalitních pivnic, kaváren i dobrých restaurací, stačí samo o sobě na celé dopoledne. Unikátní zážitek doslova z jiného světa nabízí návštěva Rodošton, kopie typického osmanského paláce. V něm po svém odchodu do exilu žil hrdina uherského odboje proti Habsburkům František II. Rákoci.

Kousek od něj je pak gotické vězení a katův dům, nejnavštěvovanější muzeum ve městě. Je tu také pěkně zrekonstruovaná historická ulička řemesel, ideální místo na kávu, snídani nebo lehký oběd. A pak je tu samozřejmě hokej. Z nádraží do historického centra je to deset minut pěšky a k hokejové hale na opačnou stranu je to podobně. Příjemné je, že se zakoupenou vstupenkou na jeden ze zápasů máte celý den dopravu místními autobusy a tramvajemi zdarma.

Hala je moderní, fronty na vstup, přes podrobné osobní prohlídky, nejsou velké. Točí tu sponzorské české Krušovice, ale popíjet můžete jen mimo hlediště. Ceny triček, mikin, čepic a dalších suvenýrů jdou do desítek eur, ale sem tam, jako u stánku Škodovky, můžete třeba placku s aktuálním utkáním nebo vlaječky dostat zadarmo.

Když už lístky nedostanete, především na utkání domácího Slovenska je to za „normální peníze“ téměř nemožné, nemusíte smutnit. Dvě ulice od stadionu je zdarma luxusní fanzóna. Na utkání, v němž hrají Slováci se tu sejde hodně přes deset tisíc diváků, kteří vytvoří stejně nabitou atmosféru, jako kdybyste byli na stadionu.

Finové paří do rána

A pak tu jsou fanoušci. Kupodivu nevedou, alespoň na pohled, Slováci. Ti totiž většinou nechodí v dresech a občas se baví i o něčem jiném než o hokeji. Ve městě ale potkáte fanoušky Američanů, Kanaďanů, Němců, Dánů nebo Britů, kteří jsou na mistrovství světa poprvé po dvaceti pěti letech.

Všechny však strčí do kapsy Finové, jejichž bílomodré dresy suverénně ovládly Košice. Jejich základna v pivovaru Dobré časy už za pár dní získala pověst místa, kde hlučné hokejové párty končí až s rozbřeskem. Za deset eur vás na ně pustí taky. Což je další důvod, pro to, že když na hokej, tak do Košic.