O 100 let zpátky v čase se podívá návštěvník lékárny nacházející se v novorenesančním měšťanském domě na náměstí ve Vidnavě. Unikátní je tím, že se provozovatelům podařilo dochovat nejen secesní stojatky, táru či pozoruhodnou vitrážovou skříň na jedy, ale kompletně celou oficínu, jak ji předci postavili počátkem minulého století.

Lékárna „U Černého orla" ve Vidnavě a pan lékárník Vít Starý | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Místo přitahuje turisty z Česka i Polska. Zvláště během letošních prázdnin. „Často měním role - z lékárníka na průvodce. Někdy je to opravdu náročné. Zejména o letošních prázdninách jsou to stovky turistů, kteří nás navštívili, již kolem osmi set,“ usmívá se Vít Starý, doktor farmacie, který přišel do Vidnavy před 30 lety z Olomouce, aby nejstarší lékárnu v regionu převzal od své maminky, jež zachránila objekt i historickou provozovnu před zkázou po desítkách let chátrání.