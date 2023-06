Stačilo pouhých patnáct let existence a z restaurace Central se stal nejlepší podnik světa. Tento týden mu takovýto titul přidělila porota prestižní soutěže s názvem TOP 50 nejlepších restaurací světa pro rok 2023. Ráj všech gurmánů se nachází v jihoamerickém Peru. Jeho kuchaři se snaží maximálně využívat produktů tamní rozmanité přírody.

Restaurace Central v peruánské Limě. | Foto: se souhlasem restaurace Central

Kde si dát opravdu luxusní jídlo, které doporučují přední světoví experti na gastronomii? Hodně napoví žebříček TOP 50 restaurací světa pro rok 2023. Z tuzemského pohledu je docela komplikované, že vítěz své dobroty nabízí až v Jižní Americe. Pozitivnější je už skutečnost, že jednu z padesáti elitních restaurací najdete mnohem blíže – ve Vídni či Berlíně. Do výběru těch nejlepších se bohužel nedostala žádná z českých restaurací.

Jaké dobroty se podávají ve vítězné restauraci Central v peruánské Limě se podívejte na videu:

Za vítěznou restaurací Central v peruánské Limě stojí Virgilio Martinez, který se rozhodl koncept restaurace postavit na peruánských surovinách a místních kulinářských postupech i zvyklostech. To se psal rok 2008. Pro svůj záměr získal dámu jménem Pía León, která se stala šéfkuchařkou a následně i manželkou Virgilia.

Hlavní dvě tváře restaurace Central – zakladatel Virgilio Martínez a jeho manželka Pía León:

„Hodně dbáme na kvalitu surovin. Cestujeme po celém Peru, setkáváme se s výrobci, hledáme a ochutnáváme i neobvyklé suroviny. Hledáme i inspiraci, jak pokrmy nově naservírovat na talíř,“ sdělila úspěšná dvojice porotcům soutěže TOP 50 restaurací světa pro rok 2023.

Krevety, koka i ryby pacu

Inspirací pro tvorbu menu se u podniku Central stala skutečnost, že v Peru lze najít patnáct různých ekosystémů. Zatímco ten nejnižší začíná pod hladinou Tichého oceánu, ten nejvyšší končí v nadmořské výšce 4200 metrů. Právě do této výše dosahují Andy.

V pokrmech restaurace Central se tak objevují krevety, dýně, avokádo i meloun. Nechybí však ani speciality, jako jsou omamné listy koky či ryby pacu, které se podobají piraňám. Jejich velkou zajímavostí je, že mají podobné zuby jako lidé. Do žebříčku TOP 50 se restaurace Central nedostala poprvé, až letos si pro sebe vyvařila vítězství.

Stříbro pro barcelonský Distrufar

Druhou nejlepší světovou a zároveň nejlepší evropskou restaurací se stal barcelonský podnik Distrufar. Ten láká na menu, u kterého strávník posedí asi čtyři hodiny. Několikrát do roka je obměňováno, zdokonalováno a přizpůsobeno nejmodernějším trendům.

„Jeho součástí může být například kobliha naplněná kaviárem a smetanovým sýrem. Dále sendvič se zmrzlinou s příchutí gazpacho, kdy je vše provoněné lahodným octem. Podává se i pistáciové pesto s úhořem. Specialitou jsou i dokonale uvaření korýši podávaní v bazénku, naplněným suchým ledem. A loví se holýma rukama,“ přiblížili porotci soutěže.

Padesát tipů pro gurmány

Žebříček TOP 50 nejlepších restaurací světa patří mezi respektovaný seznam ve světě gurmánů. Stojí za ním více než tisícovka kulinářských expertů, kteří se řídí auditovanými postupy hodnocení. „Naše práce oslavuje bohatství a rozmanitost světové gastronomie,“ říkají porotci z řad profesionálních hodnotitelů restaurací, kuchařů, restauratérů a zcestovalých gurmánů.

Nejlepší restaurace světa pro rok 2023:



1. Central (Lima, Peru) – podnik získal i titul Nejlepší restaurace Jižní Ameriky

2. Disfrutar (Barcelona, Španělsko) – podnik získal i titul Nejlepší restaurace Evropy

3. Diverxo (Madrid, Španělsko)

4. Asador Etxebarri (Atxondo, Španělsko)

5. Alchemist (Kodaň, Dánsko)

6. Maido (Lima, Peru)

7. Lido 84 (Gardone Riviera, Itálie)

8. Atomix (New York, USA) – podnik získal i titul skokan roku a Nejlepší restaurace severní Ameriky

9. Quintonil (Mexico City, Mexiko)

10. New: Table by Bruno Verjus (Paříž, Francie) – podnik získal i titul Nejlépe umístěný nováček

11. New: Trèsind Studio (Dubaj, Spojené arabské emiráty) – podnik získal i titul Nejlepší restaurace Blízkého východu a Afriky

12. A Casa do Porco (São Paulo, Brazílie)

13. Pujol (Mexico City, Mexiko)

14. Odette (Singapur) – podnik získal i titul Nejlepší restaurace Asie

15. New: Le Du (Bangkok, Thajsko)

16. Reale (Castel di Sangro, Itálie)

17. New: Gaggan Anand (Bangkok, Thajsko

18. Steirereck (Vídeň, Rakousko)

19. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

20. Quique Dacosta (Dénia, Španělsko)

21. Den (Tokio, Japonsko)

22. Elkano (Getaria, Španělsko)

23. New: Kol (Londýn, Anglie)

24. Septime (Paříž, Francie

25. Belcanto (Lisabon, Portugalsko)

26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Švýcarsko)

27. Florilège (Tokio, Japonsko)

28. New: Kjolle (Lima, Peru)

29. Boragó (Santiago, Chile)

30. Frantzén (Stockholm, Švédsko)

31. Mugaritz (San Sebastian, Španělsko)

32. Hiša Franko (Kobarid, Slovinsko)

33. New: El Chato (Bogotá, Kolumbie)

34. Uliassi (Senigallia, Itálie)

35. Ikoyi (Londýn, Anglie)

36. New: Plénitude (Paříž, Francie)

37. New: Sézanne (Tokio, Japonsko)

38. The Clove Club (Londýn, Anglie)

39. The Jane (Antverpy, Belgie)

40. Restaurant Tim Raue (Berlín, Německo)

41. Le Calandre (Rubano, Itálie)

42. Piazza Duomo (Alba, Itálie)

43. Leo (Bogotá, Kolumbie)

44. Le Bernardin (New York, USA)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Německo)

46. New: Orfali Bros (Dubaj, Spojené arabské emiráty)

47. Mayta (Lima, Peru)

48. New: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, Francie)

49. New: Rosetta (Mexico City. Mexiko)

50. The Chairman (Hong Kong)