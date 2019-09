Počet turistů, kteří k nám přijíždějí ze sousedních zemí tak letos tvoří téměř polovinu celkového počtu. Pokud bychom brali v potaz pouze návštěvníky ze zahraničí, byl by tento podíl ještě vyšší.

„Nejvíc Němců k nám přijíždí ze Saska a Bavorska,“ konstatuje mluvčí CzechTourismu Ivana Vejvodová. Více než třetina Rakušanů přijíždí z Vídně, čtvrtina z Dolního Rakouska a asi pětina z Horního Rakouska. Polovina polských návštěvníků pochází z Dolnoslezského a Slezského vojvodství. Tedy z regionů, které s Českou republikou přímo sousedí.

Češi rádi využívají neplacené ubytování v soukromí u známých, příbuzných, ale i volně v přírodě. U zahraničních návštěvníků převládá ubytování v hotelích.

Podle země původu se dá například odhadnout, kam daný turista zamíří. U Němců jsou to nejčastěji kraje na západě a severozápadě republiky, Britové míří do Prahy, Rusové do Karlových Varů a Prahy a Číňané objíždějí nejznámější místa.

Památky a jídlo

Liší se i způsob trávení volného času. Nejvíce turistů samozřejmě míří do české země za památkami. Ty lákají především Asiaty. Španělé či Australané vyhledávají zábavu a dobré jídlo.

„Na jižní Moravu míří nejvíce návštěvníků za gastronomií. Liberecký kraj je nejčastější volbou pro ty aktivní a sportovně založené, kteří vyhledávají projížďky na kole nebo lyžování,“ říká Jan Herget, ředitel agentury. Karlovarský kraj přitahuje lázeňské hosty a pěší turisty, na Vysočině láká venkovský turismus a agroturistika.