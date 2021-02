Sasko rozšířilo výjimku pro české pendlery. Dál ale Němci považují ČR za hrozbu

Sasko rozšiřuje výjimku z karantény pro české pendlery, týká se to například energetiků, vodohospodářů, informatiků, pracovníků technických služeb či výrobců zařízení pro zdravotnictví. Na tiskové konferenci to dnes oznámila saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i resort zdravotnictví a boj s pandemií nemoci covid-19. Uvedla, že přechodné období, než pendleři získají potřebné potvrzení úřadů, potrvá do konce tohoto týdne.

Kontroly u česko-německých hranic | Foto: ČTK / ČTK