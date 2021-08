Německo zpřísní pravidla. Na hranicích bude třeba test nebo doklad o očkování

ČTK





Německá vláda schválila zpřísnění podmínek při vstupu do země. Od neděle bude nutné, aby se lidé starší 12 let prokázali buď negativním testem na covid-19, potvrzením o uzdravení nebo dokladem o absolvovaném očkování. Informovala o tom agentura DPA. Opatření se týká jak cizinců, tak Němců při návratu z dovolených. Výjimku dostali pendleři a lidé, kteří hodlají v Německu strávit méně než 24 hodin, a to v případě, že nepřijíždí z rizikové oblasti. Česko nyní německé úřady za rizikovou oblast nepovažují. Ministr zdravotnictví Jens Spahn zároveň vyzval všechny, aby se nechali očkovat, mimo jiné právě i kvůli výhodám při cestování.

Němečtí policisté kontrolují na hraničním přechodu v Kiefersfeldenu auto přijíždějící z Rakouska | Foto: ČTK