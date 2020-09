Německo přitvrdilo. Připojilo Středočeský kraj na seznam rizikových oblastí

aktualizováno včera 19:16 Aktualizováno





Kvůli šíření koronaviru hrozí zapsalo Německo do seznamu rizikových oblastí nově i Středočeský kraj. Pro cesty do Německa bude nutný test, nebo karanténa. Minulý týden ve středu Německo označilo za rizikovou Prahu. Omezení by se nemělo týkat pendlerů bez příznaků nemoci covid-19.

Pracovník laboratoře připravuje kontrolní vzorky na testování na koronavirus | Foto: ČTK / ČTK

"Středočeský kraj je další rizikovou oblastí," uvedl RKI k situaci v Česku. Grémium německých ministerstev zahraničí, vnitra a zdravotnictví, které o seznamu rozhoduje, za rizikovou oblast nově označilo také Vídeň s Budapeští a rovněž několik regionů ve Francii, Chorvatsku, Nizozemsku, Rumunsku a Švýcarsku. Zařazení na seznam rizikových oblastí ale neznamená, že Německo pro obyvatele dotčených regionů uzavírá hranice. Lidé však nyní při cestě z české metropole do Německa musí mít negativní test na koronavirus. Pokud ho nebudou mít, musí nastoupit do karantény a nechat si rozbor udělat v Německu. Prahu označilo za rizikovou i Nizozemsko, Češi mají zákaz na Kypr Přečíst článek › K zapsání na seznam stanovilo Německo dvě kritéria. Tím základním je překonání hranice 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní, což všechny okresy Středočeského kraje splňují. Druhým vodítkem je rychlost šíření nákazy v porovnání s přijatými protiopatřeními. Pokud Německo vyhodnotí situaci jako dramatickou, i když první kritérium splněno nebylo, může být oblast označena jako riziková. Německé ministerstvo zahraničí v pondělí na dotaz ČTK odmítlo konkrétní české regiony zmínit, odkázalo ale na zmíněné hlavní kritérium, tedy limit 50 nakažených na 100 tisícobyvatel za posledních sedm dní. "To platí pro všechny evropské země, a tedy i pro Česko," sdělila německá diplomacie. České velvyslanectví v Německu již dříve k německým protiopatřením uvedlo, že za klíčové považuje to, že by nemělo docházet k žádným omezením pro pendlery bez příznaků nemoci covid-19.

Autor: ČTK