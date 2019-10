Cestovatel Leoš Šimánek prokřižoval celý svět. I ve svých 73 letech touží cestovat. Vánoce ale slaví u Šimánků klasicky, jak byli zvyklí z mládí. Nejedí maso a stromeček zdobí těsně před Štědrým dnem, kdy ho pan Leoš ho uřízne u domu na zahradě.

Leoše Šimánka: fotografie z cest | Foto: Arhiv Leoše Šimánka

Na adventní čas má Leoš Šimánek mnoho vzpomínek: „Pocházím z východočeské Chocně a tam, v padesátých letech, nebylo křesťanství moc vítané. Máma byla zarputilá katolička, táta do kostela jako učitel chodit nesměl. Takže jsem do kostela často chodil s maminkou. Na konci listopadu maminka šla do lesa na větvičky. Doma měla korpus z loňska a ten ozdobila větvičkami. Věnec pak se svíčkami pověsila na lustr nad stolem v jídelně. A každou neděli jsme rozsvěceli jednu svíčku. Hodně z toho padalo jehličí, občas kapal vosk na stůl. Spolužáci, kteří k nám přišli, se mě vždycky ptali, proč tam ten věnec se svíčkami máme. Tak jsem jim vysvětloval vše o adventu, ale nějak to nechápali. U sousedů tohle na pochopení tehdy nenarazilo.“