„Plně očkovaní mohou přicestovat do USA po předložení negativního PCR testu ne staršího než 72 hodin. Dětem do 18 let stačí negativní test. Neočkovaní se do USA dostanou nadále jen výjimečně,“ uvedl na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Pro vstup na území Spojených států přitom stačí očkování jakoukoliv látkou schválenou americkou federální agenturou FDA, mezi něž patří i všechny vakcíny používané u nás.

Splnění povinnosti očkování budou ještě před nástupem na palubu letadla kontrolovat jednotlivé letecké společnosti. „Aerolinky budou ověřovat stav očkování stejným způsobem, jakým to už nějakou dobu dělají, s doložením negativních testů ještě před odletem, a budou v tom pokračovat. Je stanovený jen velmi úzký systém výjimek, který zahrnuje i děti do osmnácti let.

Pokud cestují s očkovanými rodiči, nemusejí do karantény,“ uvedla na telekonferenci Cindy Friedman z americké vládní agentury CDC (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. red.).

Uvolnění restrikcí, které se týká všech zemí Evropské unie, spustilo obrovskou vlnu zájmu o lety za Atlantik. Ceny letenek tak vyletěly vzhůru, odborníci ale čekají, že jde jen o krátkodobou vlnu zájmu a ceny se zase vrátí zpět k normálu.

Aerolinky přitom nesmějí vpustit na palubu nikoho, kdo nesplňuje dané podmínky. U dospělých je to tedy 14 dní od kompletního dokončení očkování a předložení dokladu o provedení PCR testu ne staršího než 72 hodiny před časem odletu.

U dětí a mládeže pak sice není podmínkou očkování, PCR test ale nesmí být starší 24 hodin, což může být vzhledem ke lhůtám od provedení odběru po vyhodnocení testu docela zásadní problém.

Z Česka do USA přímo? Až od května

Z Prahy nyní žádné aerolinky přímé lety do USA nenabízejí, přestože tomu tak v minulosti bylo. Jako první ohlásila návrat přímého spojení do Prahy zhruba před měsícem společnost Delta Air Lines, ovšem až od května příštího roku, kdy chce provozovat přímé spoje mezi Prahou a hlavním letištěm Johna Fitzgeralda Kennedyho v New Yorku. Podle tiskové zprávy Letiště Prahy by se měl první přímý spoj na trase objevit 26. května 2022.

„Obnova přímé linky do New Yorku, která v roce 2019 patřila na pražském letišti k atraktivním dálkovým leteckým spojením, je vynikající zprávou zejména pro všechny české cestující, kteří tak budou moci po dvou letech využít pohodlného a rychlého spojení s východním pobřežím Spojených států. Před stávající krizí létalo mezi Prahou a New Yorkem každoročně více než 70 tisíc cestujících, což představuje silný potenciál až pro celoroční přímé spojení s Prahou,” řekl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Znovuotevření linky potvrdila i Delta. „Jsme rádi, že se vracíme na český trh s přímým spojením a můžeme nabídnout cestujícím komfortní a rychlé spojení z Prahy do New Yorku a do navazujících destinací na americkém kontinentu,” uvedl Guido Hackel, country manažer Air France, KLM a Delta Air Lines pro Rakousko, Českou republiku a Slovensko.

Letenky na příští rok už Delta prodává, nejlevnější zpáteční letenka přijde v tuto chvíli na 12 617 korun. Od května příštího roku se chce do Prahy s přímými lety vrátit i další americká společnost – United Airlines, která ale nebude létat do New Yorku na letiště JFK, ale na letiště Newark v New Jersey, kousek od metropole.

Odkud do USA? A za kolik? Praha je dražší než Vídeň



Z Prahy přímé lety zatím nelétají, dají se ale využít spoje s přestupem na některém z velkých evropských letišť. Z Prahy přes Vídeň, Mnichov, Frankfurt i Curych se dá pořídit zpáteční letenku na přelom listopadu a prosince za cenu kolem 11 až 12 tisíc.



Další variantou je dostat se na některé z letišť v blízkém příhraničí samostatně a letenku kupovat odtamtud. Například web letuska.cz nabízí zpáteční letenky z Vídně, která je dostupnější než Praha pro cestující z většiny Moravy, do New Yorku na většinu prosince za cenu lehce přes deset tisíc korun, z Prahy pak zaplatíte minimálně o dva tisíce víc.



Ceny těsně pod 10,5 tisíce korun má pro lety z Vídně do New Yorku i server Student Agency, z Prahy jsou i v tomto případě ceny výrazně vyšší. Ve většině případů jde ale o nejlevnější tarify, zpravidla bez odbavených zavazadel.



Podle odhadů odborníků ceny klesnou začátkem příštího roku. V současnosti totiž dopravci evidují velký zájem cestujících, ať už vzhledem k blížícím se svátkům, tak od rodinných příslušníků těch, kteří v USA žijí dlouhodobě a nemohli je osobně navštívit.