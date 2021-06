„Divoké parkování aut řešíme opakovaně my, obce i policie,“ popisuje Eva Jouklová, mluvčí státního podniku Lesy ČR. Ten také oznamuje jednu pro přírodu určitě vítanou, zatímco pro motoristy zlou novinku. Na pozemku u transformátoru v katastru Ostravice se přestane parkovat!

„Během léta učiníme opatření zamezující vjezd,“ uvádí Jouklová k „parkovišti“ sloužícímu původně jako překladiště vytěženého dřeva.

To je na nejoblíbenější, červeně značené turistické trase, takzvaném „Bezručově výplazu“ a spoustě řidičů slouží za výchozí bod. Stání tu brzy bude za pokutu.

„A to jsme měli plán pronajmout si od lesů u transformátoru místa na parkování,“ navazuje Pavlína Stankayová, starostka Ostravice, kde si od nového zákazu slibují další snížení vozidel v beskydské obci. Kvůli dopravním potížím podle Stankayové na kraji zpracovávají odbornou studii.

Pavel Kuběna, starosta Malenovic na opačné straně Lysé Hory, se bojí, že žádné další značky, cedule či letáčky nenapraví arogantní a mnohdy agresivní řidiče. „Jsou to často právě ti, kteří se pak na sociálních sítích nejvíce ohánějí láskou k Lysé. Ovšem to, co s ní dělají, je spíše znásilňování,“ míní.

Malenovice kde mají na obecním webu i přehled legálních stání pro auta se s dotčenými beskydskými obcemi a krajem zapojují do projektu s pracovním názvem „shuttle bus“.

Bude to kyvadlová doprava vyplňující intervaly mezi běžnými linkami. Začne fungovat už od července a má ulehčit provozu.

„Návštěvníci by odstavili auta na záchytném parkovišti, nasedli do shuttle busu a nechali se dovézt na start své turistické trasy,“ říká náměstek moravskoslezského hejtmana Jan Krkoška. Kraj má v plánu vytěžit maximum z linkové přepravy ve prospěch místních, ale i turistů.

„Byli bychom rádi, kdyby shuttle busy vyjely od začátku prázdnin,“ vzkazuje Krkoška. S tím, že v Beskydech bude kyvadlová doprava na trasách Malenovice Ostravice Sepetná i Samčanka Grúň.

Další se objeví v úseku Karlov Ovčárna v Jeseníkách. Fungovat mají v režimu „závazek veřejné služby“ obcí.