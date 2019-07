V únoru příštího roku vyjede z Prahy výprava Tatra kolem světa 2. Expediční tým plánuje cestovat tři roky, navštívit téměř sedmdesát zemí a urazit 270 tisíc kilometrů. Zakladatelé projektu Petr Holeček a Marek Havlíček si pro svou cestu vybrali vozidlo Tatra 815.

Pro expedici vzniká speciální vozidlo na podvozku TATRA v provedení 4x4, které bude svým designem odkazovat na původní automobil TATRA T 815 GTC. Vůz by měl být dokončen na podzim tohoto roku. | Foto: Tatra Trucks

Výprava navazuje na původní expedici z osmdesátých let Tatra kolem světa. Cesta je rozdělena na čtyři etapy. Nejprve pojede z Česka přes jižní Evropu do střední a severní Asie. Poté účastníci procestují Jižní a Severní Ameriku. Na závěr zamíří Tatra do Afriky a vrátí se zpět k nám.