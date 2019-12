Příroda na Mostecku se pomalu probouzí k životu. Na místě vytěžených dolů vznikly nové kopce, lesy a jezero, vracejí se sem ptáci i zvěř. A s nimi turisté…

Mostecko, cestou necestou | Foto: Suzuki

Na dohled zámku Jezeří se bagr vysoký jako panelák stále ještě neúnavně zakusuje do země a rve z ní tuny hnědého uhlí. Je jedním z posledních, a i jeho čas je sečtený. Ještě pět let a půjde do šrotu. Stejně jako před ním jeho kolegové, kteří po desítky let přetvářeli Mostecko na měsíční krajinu.