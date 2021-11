Hřbitov Morne-a-l'Eau v karibském Guadeloupe je jedním z nejfotografovanějších míst na světě. Především o svátcích tam tráví rodiny celý den zpěvem, tancováním, pitím a veselením. Na smrt mají totiž jiný náhled než lidé v Evropě. Berou ji jako přirozenou součást života.

Je to stejné jako se skleničkou, kde je voda do její poloviny. Pro někoho je poloprázdná, ale pro někoho poloplná. A právě pro místní kreolskou populaci je ta sklenička poloplná, je to jejich způsob uvažování. V duchu tohoto pohledu na svět totiž nesmutní nad odchodem svých příbuzných a přátel, ale naopak se radují, že se svými milými mohli strávit kus života!

V duchu radosti a veselí, k velkému údivu Evropanů, vypadá i vzhled hřbitova v městečku Morne-a-l'Eau. Vypadá totiž jako veletrh výrobců obkladaček a dlaždic. Jako by místní pohřbívali své příbuzné v koupelnách. Rozhodně to ale není rouhání. Je to vyjádření optimistického pohledu na svět, pohled na život ve stylu poloplné skleničky, radost z doby, kterou společně prožili.

Zdroj: Youtube

Guadeloupe je ostrov Malých Antil, který se nachází v Karibském moři. Hlavním městem je Basse-Terre, největším je přístav Pointe-á-Pitre. Spadá pod Francii, je to tedy území Evropské unie. Když Kryštof Kolumbus ostrov roku 1493 objevil, nazval jej podle španělského kláštera Santa Maria de Guadeloupe. Hlavní dva ostrovy jsou spojené mostem a jsou různorodé. Jeden je hornatý s deštným pralesem, druhý je rovnější, s velkým množstvím sněhobílých pláží.

Na ostrově žije přes čtyři sta tisíc obyvatel, jsou to většinou potomci afrických otroků a francouzských osadníků. Před jejich příchodem obývali ostrov Indiáni zvaní Karibové. Vzájemným mísením vznikla současná mulatská populace používající při vzájemném styku kreolštinu zvanou guadeloupština. Úředním jazykem je francouzština. Africká a francouzská kultura je zde patrná prakticky na každém kroku.

Turisté tak mohou spatřit propojení moderních měst, obyčejných vesniček, deštných pralesů a mimořádně krásných pláží. Pro velké množství řek a vodopádů nazývali původní indiánští obyvatelé ostrov „Karukera“, tedy „Ostrov krásných vod“.