Sever Afriky patří k nejlepším místům pro jarní, letní i podzimní dovolenou. Většinou tu nepanují nesnesitelná vedra, exotických zážitků tu je tak akorát a navíc tu najdete skvělé jídlo i místní víno. Navíc je severní pobřeží Maroka blíž, než se zdá.

Dvakrát týdně létá do největšího marockého města Casablanky přímá linka společnosti Air Arabia z pražského Letiště Václava Havla a za necelé čtyři hodiny se ocitnete v jedné z nejpříjemnějších zemí černého kontinentu. A co byste tu měli navštívit v bezprostředním okolí, pokud se nerozhodnete odletět návazným spojem do dalších koutů Maroka? Rozhodně vyrazte do Al-Džadídy a hlavního města Rabatu. Kouzlo má ale i Hollywoodem proslavená Casablanca.