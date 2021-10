Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář. Ukončené očkování má v Česku necelých šest milionů lidí.

Na takzvané mapě cestovatele patří Chorvatsko do červené kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy. Seznam české ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Spolu s Chorvatskem budou od pondělí v červené kategorii také Bulharsko, Belgie, Irsko, Kypr, Norsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovensko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Švýcarsko.

Chorvatsko povolilo, že plně očkovaní Češi mohou do země přicestovat rok od závěrečné dávky. Na twitteru to dnes uvedl ministr zahraniční Jakub Kulhánek (ČSSD). Dosud byla platnost vakcíny 270 dní. Chorvatsko je v létě nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Letos jich tam zamířilo přes 750 tisíc, což je téměř tolik jako před vypuknutím pandemie koronaviru.

