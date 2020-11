Zažít přímořskou pohodu, a přitom nemuset cestovat stovky kilometrů. To nabízí rovnou několikery lázně na jižní Moravě. Spa Resort Lednice se může chlubit komplexním balneoprovozem, restaurací se zimní zahradou, designovým vybavením hotelu, ale především bazénem s jodovou mořskou vodou. Ta pomáhá při léčbě pohybového aparátu, revmatických chorob, osteoporózy, ženské neplodnosti a gynekologických potíží. Právě místní jodobromová voda je svými vlastnostmi často přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Místo dovolené v Jordánsku či Izraeli si ale navíc můžete vychutnat jihomoravskou pohostinnost a neopomenout ani místní vína. Ta můžete ochutnat také v rámci jednodenního relaxačního balíčku. Těch resort nabízí rovnou několik. Na výběr jsou také wellness pobyty na několik dní, které jsou připraveny na míru ženám, aktivním rodinám, milovníkům cimbálek, cyklistům, ale také těm, kteří chtějí kromě místních vín vyzkoušet i lokální kuchyni.

Jen o kousek dál se nachází tradiční lázeňský dům Perla.

Koho láká větší exotika, neměl by minout Lázně Hodonín. Zde sice také hraje prim jodobromová minerální voda, při svém pobytu si ale můžete vyzkoušet tzv. hodonínské Fiji, při kterém nechybí ani masáž mušlemi. Své příznivce si jistě najde třeba i pobyt nazvaný Pomlázka na Slovácku. Ti, kteří dávají přednost jednodennímu relaxu mohou využít denních lázní, které zde fungují od roku 2015, a vyzkoušet třeba fototerapii, která má pozitivní vliv na psychiku, nebo inhalování jodových solí v gradovně.

Stále oblíbenější destinací se mezi cestovateli stává Bali. Namísto hodin strávených v letadle však stačí vyrazit do Brna. Maximus Resort u Brněnské přehrady nabízí ubytování v hotelu, který je jako jeden z mála v České republice postavený podle východní filozofie Feng Shui. Součástí hotelu je wellness centrum Infinit Maximus o rozloze 7800 m2, kde si můžete užít relaxaci ve vnitřních a venkovních termálních bazénech nebo jedné z 12 saun. Mezi saunami nechybí Bylinná chýše, sauna ve stylu vinného sklípku nebo Jeskynní svatyně, odkud je krásný výhled na ochlazovací jezírko. Co také rozhodně stojí za návštěvu je privátní spa, kde si zasloužený relax dopřejete během masáží nebo privátních koupelí. Zajímavým zážitkem je koupel ve vaně z jednoho kusu lávového kamene přivezeného až z dalekého Bali nebo saunové ceremoniály pod vedením saunových mistrů.

A teď zpět do Evropy. Co takhle na skok do Říma? Ten paradoxně najdete kousek pod Pálavou. V pasohlávském Aqualandu Moravia můžete kromě bazénů a tobogánů navštívit také Forum Romanum. Čeká na vás finská sauna, aroma lázeň obohacená o léčivé silice eukalyptu a mentolu, caldarium a laconium, tedy nízkoteplotní sauny určené především k odpočinku, detoxikaci a regeneraci organismu. K načerpání energie dobře poslouží také klidová koupel v sirné vodě o teplotě až 39°C, která pochází z nedalekého vrtu. Opravdovou raritou je ale zdejší sněhová jeskyně Lednice, kterou lze najít v nově vybudovaném wellness Pálava. Teplota v ní dosahuje jednoho stupně pod nulou a umělé skály jsou zasypány sněhem. I když se zde nedoporučuje pobyt delší než pět minut, jistě zanechá návštěva dojem. Ohřát se pak můžete v tepidáriu připomínající vinný sklípek, kde v krbu praská oheň, nebo v panoramatické sauně s výhledem na Pálavu a Novomlýnské nádrže. Možná že právě tam si člověk uvědomí, jak rozmanitá je jižní Morava.

