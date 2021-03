Procházíme kolem pokladny. Je zde pusto, prázdno, smutno. Jiří Fiala své němé společníky sbírá celý život. „Už jako kluk jsem neustále něco sbíral a panenky a hračky celkově mezi to patřily,“ popsal Jiří Fiala.

Exponátů má dneska stovky, možná tisíce. V muzeu nejsou všechny. Další má sběratel doma, v dílně, a pracuje na jejich renovaci. Mezi nejzajímavější a nejzvláštnější kusy patří pokojíčky pro panenky, propracované do nejmenšího detailu. Některé jsou i více než sto let staré.

Jiří Fiala je často dostal, ještě častěji zakoupil a pak na nich „nechal ruce“, aby je přivedl do stávající podoby. Ostatně za vitrínami je častokrát možné vidět vystavenou fotografii původního stavu a vedle ní stojí renovovaný pokojíček.

Mezi největší zajímavosti patří hračky, jež se pohybují. Ať je to dokonalý model železnice se zastávkou Benátky nad Jizerou (alespoň tady - Benátky nikdy nebyly napojeny na železnici, jediný vlak, který zde jezdil, zásoboval Carborundum), nebo dokonalý model náměstí s padesáti figurkami, které se hýbou, či do detailu propracovaný kolotoč.

„Za normálních okolností k nám chodí velký spousta návštěvníků. A to nejen České republiky, ale také ze zahraničí,“ popisuje Jiří Fiala. Nezřídka sem přijde Němec, Polák, Američan. Přijíždějí ale i lidé z opravdu velké dálky, z Japonska. A mnoho japonských hraček nebo tradičních postaviček najdeme i v muzeu. Možná je to tím, že manželka pana Fialy pochází právě z Japonska. Oba manželé mají tak k tamní kultuře velmi blízko. O expozici mají zájem také média. Kupodivu především média zahraniční.

Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou



Expozice se nachází v přízemí benáteckého zámku. Jedná se o ojedinělou a velmi rozsáhlou sbírku hraček českých, ale právě také zahraničních.



Aktuální covidová doba je pro muzeum velice smutná. Návštěvníci sem, stejně jako do dalších institucí, totiž nesmí.



Veřejnosti se toto místo otevřelo roce 1999. Některé exponáty mají zabudované motorky a hýbou se. Výstavní prostor býval až do roku 2004 jen jeden. Tehdy se však rozšířil o další místnosti. Specialitou muzea jsou pokojíčky pro panenky a domečky z let kolem roku 1910.