Těmto lichokopytníkům přitom podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové hrozí úplné vyhynutí. „V přírodě přežívá posledních 500 až 600 jedinců, takže chov v zoologických zahradách může být do budoucna jedinou šancí na zachování onagerů pro příští generace. V Ostravě se onageři, na rozdíl od jiných chovatelů, pravidelně rozmnožují a v současné době je zde k vidění největší stádo v Evropě a druhé největší na světě. Ostravské stádo vzácných a v přírodě ohrožených onagerů má v současnosti třináct členů – jednoho chovného samce, šest chovných samic, tři loni narozené samičky a tři letošní mláďata (jeden sameček a dvě samičky). V rámci Unie českých a slovenských zoo je tento ohrožený poddruh asijského osla k vidění pouze v Ostravě,“ informovala mluvčí zoo.

Celé stádo včetně mláďat mohou návštěvníci pozorovat z bezprostřední blízkosti při projížďce ostravským safari. Onageři obývají druhý ze tří rozsáhlých výběhů – Persii. Výběh s nimi sdílí i samčí skupina jiného vzácného druhu – daňka mezopotámského.

Onager dříve obýval nížiny, pouště a polopouště od Íránu až po Afganistán a Pákistán, dnes už se nachází pouze v Íránu, kde je častou obětí pytláctví a představuje konkurenci pro dobytek.

K TÉMATU

V zoo začaly večerní komentované prohlídky

Co se děje v zoologické zahradě po zavírací době a jak se změní chování zvířat po soumraku? To mohou zájemci zažít během večerních komentovaných prohlídek s průvodcem, které byly v ostravské zoo opět zahájeny se začátkem letních prázdnin. Prohlídky se konají od 20 hodin každý pátek až do konce prázdnin. Poslední prázdninová prohlídka se uskuteční výjimečně v sobotu 31. srpna, a to z důvodu pátečního konání Běhu Zoo Ostrava pro gibony. „Chování mnohých zvířat je navečer jiné než během dne zejména zvířata soumračná a noční bývají v tuto dobu daleko aktivnější. Například kočkovité šelmy, jeleni nebo sovy. A naopak zvířata s denní aktivitou je možné pozorovat, jak se v průběhu večera ukládají k odpočinku například pávi, kteří se v areálu zoo pohybují volně, vylétají každý večer hřadovat vysoko do korun stromů,“ upřesnila mluvčí zoo Šárka Nováková s tím, že pohyb po areálu zoo bude možný pouze s průvodcem. Akce se totiž bude konat vždy po zavírací době. Délka prohlídky trvá dvě až tři hodiny, návštěvníci by proto měli zvážit účast nejmenších dětí. Dospělí zaplatí běžné vstupné tedy 120 korun, děti do 15 let (pouze v doprovodu dospělé osoby), studenti do 26 let a senioři 90 korun. Na večerní prohlídky neplatí žádné permanentky či jiné zlevněné vstupenky, platit lze pouze v hotovosti. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách zoo. Akce probíhá pouze za příznivého počasí.