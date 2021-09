Nová budišovská rozhledna se zároveň stala součástí projektu Silesianka. To je společná česko-polská stezka, která v sobě zahrnuje více než třicítku vyhlídek. Většina se jich nachází na české straně v okresech Opava, Nový Jičín a Ostrava, ty zbývající pak u našich severních sousedů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.