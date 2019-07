/FOTOGALERIE, VIDEO/ Historický vlak v sobotu 6. července v rámci nedvědických Slavností pernštejnského panství dorazil po trati Tišnovka z Brna až do Nového Města na Moravě, aby se poté vydal zpět.

„Trochu nás zklamalo, že vlak netáhla parní lokomotiva, jak měla, ale když jsme se na to ptali, řekli nám, že hasiči to kvůli suchu nedovolili. Samozřejmě to chápeme, ale je to škoda. Vnoučata se těšila na „páru“, včera jsme si celý večer prohlíželi obrázky a fotky parních vlaků.