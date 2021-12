Patnáct opilých sklepů, které se vymykají pravidlům architektury

Výlet do Velkých Pavlovic na Břeclavsku potěší nejen milovníky vína. Město, které proslavily meruňky, víno a tradiční lidová kultura. Pokud se rádi kocháte pěkně z výšky, pak určitě navštivte rozhlednu Slunečná, která je vysoká 19 metrů a svým tvarem připomíná vinoucí se révu. Když budete mít štěstí na počasí, tak krom úžasného pohledu na všudypřítomné vinohrady a okolní vesničky uvidíte také vrcholky Alp. Alespoň to tvrdí ti, co je opravdu viděli.

Rozdílné pohledy. Zatímco jedni považují rozevláté stavby za Disneyland, druzí v nich vidí příležitost, jak přilákat do vinařské oblasti nové návštěvníky | Foto: se svolením www.opilesklepy.cz