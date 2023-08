Dovolená strávená u moře je k nezaplacení. Pohodu na pláži však může zkazit problém, který vyvstane, když si chceme zaplavat. Kam schovat peníze, doklady a ostatní cennosti? A co dělat na pláži s mobilním telefonem či klíčky od auta? Máme pár tipů na nejlepší skrýše, které neodhalí ani zkušení plážoví zlodějíčci.

Volně ležící cennosti na pláži u vody se mohou stát terčem útoku plážového zloděje | Foto: Shutterstock

Nechat všechny cennosti včetně peněženky, mobilu, klíčů od auta či apartmánu a dokladů na jedné hromádce a myslet si, že když vše přehodíte třemi vrstvami oblečení, žádný zloděj si na vás nepřijde, je velkou chybou. Dělá to každý, takže tento trik už je mezi zloději známý. Navíc sebrat takovou hromádku, aby si toho nikdo nevšiml, je velmi jednoduché.

Na otázku, kam schovat své doklady či peníze na pláži odpovídali lidé koupající a opalující se na chorvatském ostrově Murter a u vodní nádrže Lipno.

Pytel s odpadky

Jedním ze zajímavých úkrytů, který by snad žádného zloděje nenapadl prohledávat, nebo by mu alespoň práci ztížil natolik, že by si ho někdo dříve či později všiml, je obyčejný pytel na odpadky. Alespoň to si myslí Jiří Nejedlý z Prahy, který tento trik využil i letos v Chorvatsku.

„Se ženou nás kdysi napadlo, že u vody každý vyprodukuje hodně nepořádku. Tak jsme s sebou začali vozit obyčejný černý sáček, kam vše vyhazujeme. Plechovky, ohryzky, sáčky od brambůrků. A pak už byl jen krůček k tomu, zabalit vypnutý mobil, klíčky od auta a peníze do uzavíratelného pytlíku, vložit ho do prázdného obalu od sušenek a dát do odpadkového pytle,“ radí všem Nejedlý.

Jen pozor, abyste omylem pytel po odchodu z pláže nevyhodili i se všemi cennostmi.

Do ponožky a do boty

Některé dobré triky lze najít i v různých cestovatelských diskuzích na internetu. Například na webu Cestuj levně, který se zaměřuje na cenově výhodné cestování, poradil uživatel Kajman77 perfektní trik, který podle něj vždy zafungoval na sto procent: „Mobil, doklady i peněženku nacpu do bot a přikryji ponožkami. Nikdo se k nim neodvážil přiblížit.“

Problém ovšem nastává, když k vodě přijdete v žabkách.

Obal od čokolády

Martina Dvořáková z Benešova, která relaxovala na pláži u vodní nádrže Lipno, zase nedá dopustit na obal od čokolády.

„Miluju čokoládu, takže sníst tabulku během pár dní pro mě není problém. Když jsem na obal jednoho dne koukala, napadlo mě, že je jen o trochu širší než můj mobilní telefon. Zkusila jsem ho proto vložit dovnitř a vypadalo to, jako kdyby byl obal opět plný čokolády. Od té doby s sebou beru obal od čokolády na pláž vždy a mobilní telefon i s penězi schovávám do něj,“ radí Dvořáková.



Dávat více cenností na jedno místo není úplně dobrý nápad. Ideální je vymyslet více skrýší a cennosti rozdělit, aby vám případný zloděj nevzal vše najednou. Musíte si ovšem dobře zapamatovat, kam jste své doklady, mobil, peněženku i klíče schovali.

Pod etiketou minerálky

Skvělým úkrytem, kam můžete schovat peníze, je PET láhev, v níž nosíte pití. Upozorňuje na to video na YouTube. Když si předem připravíte malý uzavíratelný sáček ve velikosti složených bankovek, který z jedné strany podlepíte oboustrannou lepenkou, máte vyhráno.

Před odchodem do vody vezměte své peníze, dvakrát je přeložte, vložte do sáčku a uzavřete. Poté odloupněte etiketu na vaší minerální vodě či limonádě a sáček pod ní přilepte. Následně vraťte etiketu na původní místo a dokonalý úkryt je na světě.

Ovšem nikdy si nemůžete být jisti, že někdo nedostane chuť na vaši colu, a i se všemi penězi ji neodnese a opodál nevyhodí do odpadkového koše i s vaším pokladem.

Pod hrad z písku

Nacházíte-li se na písčité pláži, ideální úkryt je všude kolem vás. Stačí si s sebou vzít uzavíratelný sáček nebo plastovou nádobu, do které se vám vejdou všechny cennosti a v blízkosti svého lehátka, ručníku či deky vyhrabat dostatečně velkou díru, do které poklad ukryjete. Tak, jak to dělá například Renáta Boučková z Pelhřimova už léta.

Jednou z možností je vyhloubit v písku díru a postavit na ní s dětmi hradZdroj: Shutterstock

„Jakmile přijdeme na pláž, vždy s dětmi vyhloubíme nejprve dostatečně velkou díru, do níž všechny cennosti ukryjeme. Nechám si jen zhruba dvě stě korun na zmrzlinu či limonádu. Poté vše zasypeme pískem, a abychom si místo označili, postavíme na něm hrad, nebo alespoň sopku. Nikdy se nestalo, že by nám hrad někdo zbořil, nebo cennosti objevil,“ říká Boučková, maminka dvou dětí, která se jezdí každý rok koupat na Lipno.

Sáček s oříšky

Jaroslav Martínek s rodinou milují oříšky. Berou si je na každý výlet, a samozřejmě i k vodě. Otec pětičlenné rodiny si brzy uvědomil, že se jde o perfektní skrýš.

„Vždy jsme řešili, kam ukrýt peníze a klíčky od auta či ubytování. Ostatní cennosti s sebou většinou nebereme a mobilní telefon nechávám v apartmánu. Pak nás napadlo, že pár bankovek a klíče se perfektně vejdou právě do poloprázdného uzavíratelného sáčku s oříšky. Klidně ho necháváme na očích, protože ctíme pravidlo, že pod svícnem bývá největší tma. Přátelé ale dávají cennosti do sáčků a strkají je tady do mezer mezi kameny,“ ukazuje Martínek, který si užíval rodinnou dovolenou na kamenné chorvatské pláži.

Když chcete mít jistotu

Problém samozřejmě je, že nikdy nevíte, kdo vás sleduje. Jistotu, že vám nikdo věci nevezme, budete mít jedině v případě, že na dece s cennostmi vždy někdo z rodiny či přátel zůstane. Můžete také využít nabídku moderních pomůcek, které vám umožní vzít si všechny cennosti do vody s sebou.

Skvěle funguje například voděodolné pouzdro na mobilní telefon, kam se vejdou i peníze, nebo nepromokavá ledvinka či taštička do vody, kterou si připnete na tělo a nemusíte se o nic starat.