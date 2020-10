Své jméno dostala podle bohatství, které přinášela, obchody mezi Čechy a Podunajím spojovala už ve středověku. Prochází nejen Plzeňským, ale dále i Jihočeským krajem a dohromady vás na ní čeká až 631 kilometrů tras. Její paralelou je na německé straně bavorská síť Goldsteig a právě díky společné přeshraniční spolupráci se obě stezky propojují do nejrozsáhlejšího systému pěších tras ve střední Evropě. Vydejte se na cestu a ponořte se do magické krajiny přezdívané "Zelená střecha Evropy".

Branou Zlaté stezky do Plzeňského kraje královské město Kašperské Hory. Navštivte místní Muzeum Šumavy nebo jeho Galerii. Na kus historie narazíte i na severní straně města, kde se hrdě tyčí dominanta okolních vrchů, hrad Kašperk vystavený samotným Karlem IV.

Vydejte se dál přes Hartmanice a Dobrou Vodu. Do trasy se vám postaví další ze šumavských klenotů, ten nejromantičtější. Státní hrad a zámek Velhartice donutí zpomalit i toho nejodhodlanějšího turistu. Kromě hradů budou vaši cestu lemovat překrásné přírodní scenérie, ale také zaniklé obce a osady, které jsou tichou připomínkou osudu šumavského pohraničí. Projděte přes Javorné do Nýrska a pozorujte, jak krajina mění pozvolna svůj ráz. Chystáte se totiž vkročit na další neprobádané území, do Českého lesa.

Na pomyslném pomezí obou oblastí vás přivítá město Domažlice, srdce okouzlujícího Chodska. Region plný folkloru má co nabídnout, mnohé zvyky a tradice starých Chodů přetrvávají dodnes. Vynikajícím průvodcem, který vám je přiblíží je Muzeum Chodska, které stojí za to navštívit.

Pokud už teď plánujete výlet na příští léto, nezapomeňte, že každý srpen se zde konají známé Chodské slavnosti. Nastražte taky huši. Čeká na vás totiž pořádná porce „bulačiny“. Jestli se vám začaly sbíhat sliny v domnění, že se jedná o místní specialitu, musíme vás zklamat. Nejedná se o žádnou laskominu, ale označení chodského nářečí. K chuti tak přijde tato místní specialita jen obdivovatelům folkloru, češtiny a jejích dialektů. Na poslech je to ale něco nevídaného a silnější kulturní zážitek byste hledali jen stěží.

Dejte sbohem Domažlicím posledním pohledem na Chodský hrad a nechte se vést stezkou dál. Stáčí se přes Klenčí pod Čerchovem a dovede vás až na Sádkovu skálu. Tenhle výšlap si užijte, odměnou vám budou nádherné výhledy do krajiny. A když to jde nahoru, musí to jít následně zase dolů. Zlatá stezka dál prudce klesá přes Prostřekov do Poběžovic, až vás dovede k dalšímu z historických skvostů, do Bělé nad Radbuzou. Navštívit můžete místní kostel, podívat se na tvrz nebo pokračovat dál, směrem na Přimdu, členitou krajinou do malebného Tachova s jeho klasicistním zámkem. Posledním bodem Zlaté stezky je Chodová Planá, kde určitě oceníte milé překvapení, které tady na unavené a žíznivé turisty čeká. Pivovar Chodovar s pravým chodským pivem má pro všechny dveře otevřené. Kromě prohlídky samotného pivovaru můžete využít i služeb hotelu, dát si něco k snědku v přilehlé restauraci nebo dopřát tělu zasloužený odpočinek a regeneraci v pravých pivních lázních.

A pokud jste zase načerpali síly na další túru? Nebojte, možnosti jsme zdaleka nevyčerpali! Plzeňský kraj se jen hemží propojovacími trasami, které spojují Zlatou stezku s její kolegyní v Bavorsku. Využít jich můžete hned několik a je jen na vás, jestli zůstanete na české straně nebo zvolíte vícedenní variantu a nakouknete pod "Zelenou střechu" i k sousedům.

