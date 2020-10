Kraj Vysočina je druhou nejdůležitější sklářskou oblastí v České republice. Nad jiné však vyniká pestrostí sklářské produkce, která jde do celého světa. Vždyť zdejší skláři vyrábějí vše od skleniček a užitkového skla přes tavené plastiky, vitráže, mozaiky, vánoční ozdoby až po šperky z tiffany vitráží nebo vinutých a foukaných perel. Vyvíjejí nové, ekologicky šetrné technologie a recyklované materiály s využitím v designu i architektuře.

Už jste někdy byli přímo ve sklářské huti? Cítili jste žár z rozpálené pece a pozorovali skláře v rozhalené košili, kterak noří píšťalu do pánve, nabírá roztavenou sklovinu, fouká, točí píšťalou a pod jeho šikovnýma rukama pomalu roste křehká křišťálová krása? Je to dechberoucí zážitek! Foukání do píšťal, broušení, malování skla, vše lze vidět živě, přímo ve sklářských hutích v rámci exkurzí. Nejen vidět, někde je dokonce možné leccos z toho i vlastnoručně vyzkoušet a odnést si domů jedinečný suvenýr vlastní výroby.

Zdroj: Vysočina Tourism - Sklář v Karlově

Muzea a galerie Vysočiny pořádají výstavy z historie sklářského řemesla i současné tvorby mistrů sklářů. Expozice skla najdete i na zámku ve Světlé nad Sázavou a na hradě v Ledči nad Sázavou. V Tasicích můžete navštívit unikátní sklářský skanzen Huť Jakub, který je Národní kulturní památkou ČR.

Vysočinou za skleněnkou

Výlet za sklem si rozhodně užijí i děti. S turistickou hrou „Vysočinou za skleněnkou” se mohou vydat za poznáním sklářských míst i výroby a zdobení skla. S průvodcem z některého z informačních center se mohou vydat po stopách sklářské historie do zámku, hradu, muzea i galerie. Poznají tu opravdovou huť i proces výroby skla. Za návštěvu sedmi herních míst a zodpovězení otázek pak získají razítko a skleněnku, v cíli pak na ně čeká skleněná odměna…

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Více podrobností najdete na vysocina.eu.

