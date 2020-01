Kastelán tamního zámku Richard Svoboda však v pondělí Deníku Rovnost řekl, že placený vstup do valtického zámeckého parku není v příštích třech letech aktuální. „Park musíme ještě připravit, aby to vůbec bylo možné,“ sdělil Svoboda.

Vstupné do zámecké zahrady nepovažuje za šťastné řešení valtický starosta Pavel Trojan. „Park slouží lidem. Shoduji se s názorem představitelů lednické radnice, kteří také se zpoplatněním vstupu nesouhlasí,“ poznamenal starosta. Park má podle něj zůstat přístupný bez omezení. „Valtičtí by zpoplatnění nesli nelibě, vyostřila by se tak negativní nálada vůči turistům,“ myslí si Trojan.

Národní památkový ústav zatím rozhodl jen o zpoplatnění vstupu do vybraných částí zámeckého parku v Lednici, které přiléhají k zámku. Odkdy, ještě není jasné. „Hlavním důvodem je výjimečnost lednického parku jako památky UNESCO a zvýšení povědomí návštěvníků o jeho exkluzivitě,“ sdělila mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.

Památka je hojně navštěvovaná. Od loňského ledna do října do lednického zámku zavítalo skoro 350 tisíc lidí. Mnoho do zámku ani nejde, zamíří jen do parku. Podle Šnajdarové se někteří návštěvníci lednického parku nechovají kultivovaně a správce stojí údržba stále víc peněz. „Cílem je ochránit unikátní areál před vandaly,“ uvedla. Vstupným chtějí památkáři regulovat i pohyb v areálu.

Bez oplocení

Park nebude ohraničený. „Lidi, kteří do něj vstoupí, pouze cedule upozorní, že vstupují do zpoplatněného areálu. Tam pak narazí na automat, kde si koupí lístek,“ řekla kastelánka Ivana Holásková. Jednodenní vstupné bude třicet korun.

Oplocení se bála třeba Klára Rothscheinová z Lednice. „Měla jsem hrůzu, že bude areál ohraničený. Hlavně kvůli migrujícím zvířatům,“ podotkla. Jaké sankce lidem za nezaplacení budou hrozit, památkáři zatím řeší. „Bavíme se o pravomoci ostrahy. Spíše se přikláníme k tomu, že k pokutám nepřistoupíme. Chceme návštěvníky vychovávat,“ přiblížila Holásková.

Pro Rothscheinovou je klíčové, aby zpoplatnění mělo co nejmenší dopad pro místní. Placení se vyhnou obyvatelé pravidelně navštěvující mše v zámecké kapli. „Dostanou se tam hlavní přístupovou cestou z náměstí do zámeckého hotelu. Automaty budou dál v parku,“ ujistila Holásková.

Lednický park



vstupné na jeden den pro dospělého: 30 Kč

děti do 15 let na 7 kalendářních dnů: zdarma

roční permanentka: 200 Kč

majitelé vstupenky na prohlídkový okruh: zdarma

celoroční permanentky: připravené i pro školy

možnost platby: hotově i platební kartou