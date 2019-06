/FOTOGALERIE/ Aktivně se začal věnovat jízdě na kolem teprve před necelými dvěma lety. Přesto dnes Hradišťák David Vozár přebírá jedno ocenění za druhým, když v rámci celonárodní výzvy Na kole do práce ujel za jeden měsíc celkem 5155 kilometrů.

Celonárodní výzvu v kategorii jednotlivců opanoval v letošním ročníku Do práce na kolem Hradišťák David Vozár | Foto: Deník / Vojtěch Trubačík

Jeho výkon byl přitom v rámci všech přihlášených účastníků suverénně nejlepší a za osm roků existence výzvy nikdo podobnou vzdálenost do práce neurazil. Devětatřicetiletý nadšený cyklista a běžec to má přitom vzdušnou čarou do práce okolo dvaceti kilometrů.