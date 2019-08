Při procházce po malebném Štramberku, oprávněně přezdívaném Moravský Betlém, se leckterý turista nechá unést krásou líbezných scenérií města a okolní přírody.

Úzké dlážděné uličky lemují kouzelné roubené domy, na náměstí hraje starý harmonikář lidové písně řecké bohyni na kašně, kousek za městem létají vzácní motýli po botanické zahradě a na to všechno dohlíží gotická věž Trúba. Avšak i omámený výletník si musí všimnout všudypřítomných cukráren a pekáren. Právě zde vzniká jeden z dalších pokladů města Štramberské uši.

Co to je?

Štramberské uši jsou cukroví z perníkového těsta ve tvaru kornoutu, který má připomínat lidské ucho. Dělají se dvěma způsoby, buďto se těsto válí, nebo lije. Těsto se dělá z mouky, cukru a vajec. Do válených uší se přidává také med, aby bylo těsto tužší. Klíčovým prvkem je rovněž speciální směs koření.

Přesné složení směsi výrobci neprozrazují. Často se jedná o rodinné tajemství předávané z generace na generaci. Štramberští pečou uši už po staletí. V současnosti funguje ve Štramberku dohromady devět licencovaných pekáren na Štramberské uši. Kromě firem však uši pečou též místní obyvatelé.

Jedná se o vůbec první český potravinářský výrobek, jemuž Evropská unie udělila ochranu zeměpisného označení. Název Štramberské uši tak mohou od roku 2007 používat pouze výrobci ze Štramberku.

Připomínka krveprolití

Příběh o vzniku tradice pečení Štramberských uší napovídá, že Štramberk nebyl vždy onou pitoreskní oázou pohody, kterou je dnes. Legenda odkazuje k třináctému století, kdy v roce 1241 do města přitáhla vojska divokých Tatarů. Tehdejší obyvatelé města se stáhli na kopec Kotouč, kde se před vetřelci ukryli. Krvelační útočníci si v noci netroufli dobývat neznámý kopec, proto se utábořili kolem něj, aby jim uvěznění Štramberští neutekli. Zoufalí občané mezitím padli na kolena a začali se modlit za záchranu.

Povedlo se. Později v noci se strhla obrovská bouře, která zaplavila rybník nad tatarským táborem. Chytří Štramberští využili příležitosti a podkopali hráz, čímž zaplavili nepřátelské ležení. Ráno po průtrži mračen se v táboře našlo jen několik pytlů s ušima, které Tataři uřezávali místním křesťanům, aby svému chánovi ukázali, kolik jich zabili. Na počest vítězství se v den Nanebevstoupení Páně koná ve městě pouť a pečou se Štramberské uši.

Rodinný podnik

Právě při přípravě na pouť pomáhal v roce 1976 mamince péct uši tehdy osmiletý Ladislav Hezký. „To byla úplně jiná doba. Pamatuji si, že tehdy mě maminka k pečení motivovala tím, že mi pak koupí novou teplákovou soupravu,“ směje se Hezký, dnes majitel firmy Štramberské uši od Hezounů a několikanásobný vítěz soutěže O nejlepší Štramberské ucho. V roce 2010 si Uši od Hezounů vysloužily značku Regionální potravina.

Je libo šlehačka, nebo raději chilli?

V místních pekárnách je k dostání hned několik variací Štramberských uší. Prodávají se posypané mandlemi, různými druhy oříšků, čokoládou, karamelem nebo například kokosem. „Když jsme byli před lety s krajem v Itálii, seznámili jsme se zde s prodejcem chilli papriček. Navrhl nám, abychom papriky přidali do těsta. Dávali jsme tam stále větší množství, a pořád nic. Ukázalo se, že perníkové těsto pálivou chuť chilli dost potlačuje,“ popisuje svůj experiment Ladislav Hezký.

Oblíbenou specialitou jsou uši plněné. Cukrárny obvykle nabízejí uši s pařížskou šlehačkou ozdobené ovocem, čokoládou, karamelem nebo medem. Návštěvníci si zde mohou dát také dort, ve kterém je těsto na uši prokládáno smetanovým krémem. Vršek dortu pak často zdobí malá ouška s ovocem.

Štramberk stojí za návštěvu nejen kvůli uším

Každoročně se ve Štramberku pořádají tradiční Slavnosti Štramberských uší. „Akci pořádá město ve spolupráci s klubem podnikatelů. Snažíme se takto společně uši propagovat,“ vysvětlila vedoucí štramberského oddělení cestovního ruchu Barbora Valná.

Na slavnostech mezi sebou pekaři uší soutěží. Zajímavou součástí akce je pečení Štramberského veleucha. „Letos v květnu jsme upekli veleucho, které v průměru měřilo 195 centimetrů. Příští rok máme v plánu upéct ještě větší,“ uvedl Ladislav Hezký, jehož firma je držitelem rekordu o největší Štramberské ucho.

Jak se dělá štramberské veleucho?

„Štramberské uši mají obrovský vliv na příliv turistů do našeho města. Díky nim si Štramberk získal věhlas po celé České republice, lidé k nám jezdí ze všech koutů země. Zkrátka každý, kdo přijede do Štramberka, si odveze uši,“ dodala Barbora Valná. Tento rok slaví Štramberk 660 let od založení. Uši však nejsou jediným lákadlem tohoto města.

Za návštěvu rovněž stojí takzvaná Trúba, gotická věž původního štramberského hradu, který byl založen na konci třináctého století. Také se zde nachází krasová jeskyně Šipka, ve které Karel Jaroslav Maška objevil na konci devatenáctého století pozůstatek čelisti neandertálského dítěte.

Dále zde bylo nalezeno přes sto kostí a zubů pravěkých zvířat, včetně mamuta. Milovníci přírody si mohou Štramberské uši vychutnat v jedinečné botanické zahradě, která vznikla ve vápencovém lomu, kde bylo nalezeno několik zkamenělin. K vidění je zde rozmanitá mokřadní i suchomilná flóra, různé druhy obojživelníků a spousta hmyzu. Nejproslulejší z nich je vzácný motýl jasoň červenooký.