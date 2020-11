Atmosféra této části města je specifická a stále si drží svůj historický odkaz. Ať už začnete procházku kdekoliv, s jistotou se setkáte s některou ze zásadních architektonických či duchovních památek. Pokud vyrazíte seshora od náměstí

I. P. Pavlova, narazíte postupně na Muzeum Antonína Dvořáka, půvabný objekt obklopený zahradou se sochami Matyáše Bernarda Brauna, či nepřehlédnutelnou Zemskou porodnici u sv. Apolináře.

Zdroj: Prague City Tourism – Muzeum Antonína Dvořáka

Po pár krocích můžete vstoupit do areálu Kostela Nanebevzetí Panny Marie a

sv. Karla Velikého na Karlově, kde dnes sídlí Muzeum Policie České republiky. Kousek pod kostelem se nachází bastion, místo s jedinečným výhledem na Vyšehrad a Petřínskou rozhlednu. Odtud můžete dále pokračovat na Vyšehrad nebo směrem ke Karlovu náměstí. Cestou potkáte univerzitní Botanickou zahradu Univerzity Karlovy v Praze. Mírně do kopce ulicí Vyšehradskou se dostanete k jedné z dominant města Prahy – klášteru Na Slovanech (Emauzy). Moderní charakter jeho nepřehlédnutelných štíhlých věží je o to zajímavější, že náleží ke středověkému stavebnímu komplexu. Klášter založený Karlem IV. byl součástí systému dalších sakrálních staveb tvořící v půdorysu Nového Města tvar kříže.

Pražská architektonická mozaika je jedinečná mimo jiné proto, že nacisty okupovaná Praha na rozdíl od řady jiných evropských měst v podstatě nebyla za druhé světové války bombardována. Ale zcela ušetřeno město nebylo. 14. února 1945 se stalo nešťastným omylem cílem náletu 62 amerických bombardérů, které na obydlené části města svrhly 250 bomb. Těžce poškozen byl i klášter

Na Slovanech.

Zdroj: Prague City Tourism – klášter Na Slovanech

Klenba kostela se ze dvou třetin zřítila, budova vyhořela a zcela zničena byla i severní věž. V následujících letech se přistoupilo k rozsáhlým opravám, které byly dokončeny až v roce 1968.

Kousek odtud se před vámi otevře Karlovo náměstí, největší pražské náměstí. Na severní straně mu dominuje gotická Novoměstská radnice; budova má za sebou pohnutou historii – mimo jiné zde v roce 1419 došlo k první pražské defenestraci, která vedla k počátku husitských válek. V okolí pak najdeme několik pozoruhodných staveb, například barokní pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje s památníkem hrdinů heydrichiády.

Více tipů najdete na praguecitytourism.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism