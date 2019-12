Jednou z nich je cestovní kanceláře Delfín Travel. Její jednatel Tomáš Hubka přibližuje specifika seniorského cestování: „Když přišlo Španělsko s projektem Europe Senior Tourism, šlo o vyloženě levné, dotované zájezdy mimo sezónu, tj. v březnu, dubnu a v říjnu, listopadu. Časem se dotace snižovala, až skončila úplně. Senioři ale rádi cestují dál. Sice už to není o ceně, i když ta je stále příznivá, ale o splnění jejich specifických požadavků.“

Co tedy můžete očekávat, když si zakoupíte zájezd s programem pro seniory 55+? Hlavním kriteriem, které nejspíš oceníte, je, že všichni účastníci jsou si tam věkově blízcí a i tempo zájezdu je jejich věku přizpůsobeno. Nečekají vás rušivé elementy jako jsou třeba rodiny s malými dětmi, ty mají zase své zájezdy.

Program je dělám tzv. „na pohodu“, nejspíš ve skupině nepotkáte nějakého nadšeného polykače kilometrů. „Cestujeme navíc v předsezóně, kdy jsou v destinacích příznivé teploty a klid,“ láká Tomáš Hubka. Svou roli podle něj ale hrají i takové maličkosti jako je ohled průvodce na biologické potřeby klientů, častější pauzy na toaletu, minimální zdolávání schodů při prohlídkách památek…

Důraz se také klade na pohodlné bezbariérové ubytování s krátkou vzdáleností k pláži, ale i k obchodům, restauracím či promenádě. „Důležitý je i delegát, který je našim klientům k dispozici po celou dobu jejich pobytu a většinou je s nimi ubytovaný i na hotelu,“ říká Petra Buchalová z CK Quality Tours. „Nabízíme i velkou škálu fakultativních výletů a to vždy s česky mluvícím průvodcem, který klienty vyzvedne na hotelu, je s nimi po celou dobu výletu a zase se s nimi na hotel vrátí.“

Kam senioři směřují?

Podle Petry Buchalové je absolutní jedničkou španělský Mar Menor, kam její cestovní kancelář jako první vypravila chartrové lety s klienty 55+. „Nachází se tam ložiska léčivého bahna s podobnými účinky jako je bahno Mrtvého moře v Izraeli,“ přibližuje oblíbenou seniorskou destinaci. Tomáš Hubka zase doporučuje Albánii: „Je to levná, kouzelná země s čistým mořem. Otevřeli jsme ji pro naše klienty a zájem rok od roku stoupá.“

Co se týče exotiky Petra Buchalová láká na Severní Koreu. Tato destinace se podle ní nově otevírá cestovnímu ruchu a zájem o ni se zvyšuje. Tomáš Hubka zase svým klientům 55+ doporučuje Madagaskar, Malajsii a Singapur.

Oba se pak shodují v tom, že senioři mají zájem nejen o fakultativní výlety, ale také poznávací zájezdy spojené s pěší turistikou. Oceňují prý i nabídku cvičení, například jógy, ochutnávky cizího jazyka jako je italština či španělština, přednášky.

U obou cestovních kanceláří si může zájezd koupit i nesenior, ale pak většinou funguje jako doprovod. „Kdyby si chtěly zájezd koupit 2 osoby mladší 55 let a neměly by k sobě seniora, tak by za příplatek mohly, ale většinou se to nestává,“ uzavírá Petra Buchalová.