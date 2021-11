Valašským unikátem jsou zcela nepochybně Pulčínské skály, lidově nazývané Pulčiny. Jedná se o nádherný skalní labyrint, který je největší na Moravě. Nemohou sice konkurovat proslulým velkým skalním městům z Čech, ale rozhodně stojí za to naplánovat si sem výlet. Skalní městečko se rozkládá v kopci Hradisko a od roku 1989 mu právem náleží označení národní přírodní rezervace. Návštěvu tohoto až překvapivě krásného místa si lze naplánovat na kterékoliv roční období. Na podzim atmosféru podtrhnou podzimně zbarvené okolní lesy, v zimě zase uvidíte nádherné barevné ledopády, které se zde tvoří na přelomu února a března.

Fotograf Daniel Kusík zachytil na svůj objektiv nádherné Pulčínské ledopády. | Foto: se svolením Daniela Kusíka

Pulčínské skály se těší velké oblibě mezi turisty. Výchozím bodem pro výlet do Pulčin je malebná vesnice Lidečko, kde již od cesty uvidíte Čertovy skály. Ke skalám se váže několik pověstí. Jednou z nich je pověst o Rozině, kterou její otec nemohl provdat, protože nebyla ani chytrá, ani hezká. Až jednou místní hospodu navštívil hezky ustrojený muž, který s Rozinou tancoval až do rána. Později se ukázalo, že má místo jedné nohy kopyto a je to čert. Otec nechtěl svou dceru dát čertovi, proto mu ji přislíbil pouze za podmínky, že čert obrátí potok hore Lidečkem. Ten začal nosit skály, aby postavil hráz, to se mu však nepovedlo.