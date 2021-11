Výlet do této atraktivní lokality plánuje příští rok například Michal Krška z Blanska. „Moravský kras je pro mě srdcová záležitost. Chodívám tam běhat a je to nádherná lokalita. S dcerkami jsme tam nicméně v jeskyních ještě nebyli. Báli jsme se, že budou mít strach ze tmy, jsou ještě malé. Příští rok tam už snad výpravu podnikneme,“ řekl Deníku muž.

Podle mluvčího Správy jeskyní České republiky Pavla Gejdoše navštívilo letos do začátku listopadu čtrnáct zpřístupněných krasových jeskyní 467 tisíc lidí. Loni to bylo za stejné období bezmála 528 tisíc návštěvníků. O rok dříve před vypuknutím koronavirové epidemie, kdy bylo otevřeno v zimě i na jaře, navštívilo jeskyně od ledna do října 741 tisíc turistů. „Na poklesu letošní návštěvnosti se podepsalo uzavření jeskyní až do konce května kvůli pandemii. Ale také to, že oproti loňsku byly od návštěvníků v podzemí, tedy uzavřených prostorách, požadovány dle nařízení vlády roušky celé léto, od početnějších prohlídek i očkování nebo negativní test,“ uvedl Gejdoš.

Dodal, že někdy se to u pokladen neobešlo ze strany návštěvníků bez hrubých reakcí. „Personál se ale potkával i s úsměvnějšími situacemi, například když se snažil jeden z návštěvníků protlačit na prohlídku i se svým poníkem,“ zmínil veselou příhodu Gejdoš.

Chybí kapitáni

Do smíchu ale moc nebylo pracovníkům zníněných Punkevních jeskyní na Blanensku, kde se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kapitánů pro tamní plavbu na ponorné říčce Punkvě. Ještě před několika lety lodníkům stačily převoznické zkoušky a půl roční praxe. „Nyní jsou potřeba náročnější kapitánské zkoušky a rok praxe. To nám dělá velké problémy. Dost lidí to odradí nebo to postupně zabalí. Dřív jsme si přes zimu byli schopni nové kapitány vychovat sami. Teď máme sice čtyři čerstvé a příští rok snad přibudou další, ale stále to nestačí,“ informoval vedoucí Punkevních jeskyní Hynek Pavelka.

Potíže s nedostatkem kapitánů mají hlavně o víkendech, kdy směny vykrývají brigádníky. „Prohlídky v jeskyních jsou nonstop a na směnu potřebujeme na lodě devět lidí. To stálými zaměstnanci pokrýváme těžko,“ poznamenal Pavelka.

Příští rok se podle něj nejnavštěvovanější jeskyně v republice v závěru roku zřejmě na několik měsíců uzavřou. Kvůli plánované rekonstrukci elektroinstalace v suché i mokré části jeskynního systému. Zda k ní skutečně v tomto termínu dojde, není zatím jisté. Naposledy se elektrické rozvody v tamních jeskyních opravovaly ve velkém v polovině devadesátých let a už dosluhují.

Otevřené jeskyně

Přestože hlavní turistická sezona skončila v Moravském krasu zůstávají jeskyně otevřené. Celoročně od úterý do neděle jsou kromě Punkevních jeskyní přístupné i Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek nedaleko Křtin. Do konce listopadu jsou denně kromě pondělí otevřené také jeskyně Balcarka a Kateřinská. „Provoz jeskyní se řídí aktuálními vládními nařízeními pro uzavřené prostory. Od 1. listopadu je tak od návštěvníků, kteří nemají dokončené očkování či Covid-19 neprodělali, požadován negativní PCR test ne starší než 72 hodin nebo antigenní mladší než 24 hodin,“ upřesnil mluvčí Správy jeskyní České republiky.

V provozu zůstává v Moravském krasu do konce roku také Lanová dráha Macocha. Ta vozí turisty od Punkevních jeskyní na Horní můstek k světoznámé propasti Macocha. „Jezdíme do konce roku mimo pondělí. Kopírujeme otevírací dobu jeskyní. V lednu a únoru bude lanovka tradičně mimo provoz a rozjede se zase v březnu o víkendech. Od dubna pak zase naplno,“ informoval šéf lanovky Radek Hejč.

Příští rok mají dělníci na spodním nástupišti lanovky udělat bezbariérový přístup pro cyklisty, maminky s kočárky a také pro turisty na vozíčku.