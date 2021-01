Rakousko od půlnoci z pátku na sobotu zavede kvůli sílící koronavirové pandemii kontroly na hranicích, příští týden bude omezen počet hraničních přechodů. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Další pravidla cestování podle něj zůstávají stejná, až na výjimky je povinná karanténa.

Rakousko-česká hranice u Reinthalu | Foto: ČTK / ČTK

Rakousko od 19. prosince rozšířilo varování před cestováním na téměř všechny země. Po příjezdu z rizikových zemí musí lidé do desetidenní karantény. Platí to také pro Čechy, kteří do té doby mohli do Rakouska cestovat s negativním testem na covid-19.