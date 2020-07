Každý hotel má podle Vulgarise svého lékaře. Pokud by se objevil host s příznaky koronaviru, v hotelu by mu byl proveden test. Dalších 24 hodin by zůstal v karanténě, než by byly hotové výsledky. V případě pozitivních testů by mohl být převezen do vyčleněného hotelu pro nemocné, případně by další čas trávil ve stejném hotelu, v části pro nemocné. "Za pobyt v covid hotelu turista nic neplatí, hradí ho vláda, zaplatit by musel jen posunutí letu," řekl Vulgaris.

V případě pozitivně testovaného by byli bezprostředně testováni i jeho příbuzní, přátelé, nebo jiní hosté, kteří s ním přišli do blízkého kontaktu. Test by musel podstoupit i personál, který uklízel pokoj nakaženého. Celý hotel by v karanténě podle Vulgarise být nemusel.

"Klienti, kteří by onemocněli, by byli přestěhováni se svými rodinami do části vyčleněné pro nakažené. Zeptali bychom se, s kterými dalšími hosty se setkali na blízkou vzdálenost. Ty bychom následně o situaci informovali. Pokyny, které dodržujeme, snižují riziko přenosu. Dodržování povinných odstupů a dalších opatření zamezují tomu, aby byla nákaza přenesena na další hosty," sdělila ČTK obchodní manažerka hotelu Apollo Palace Christine Zeppová.

Covid hotel by měl podle Vulgarise fungovat v každé řecké destinaci. Na Korfu byl podle něj vybrán nejprve jeden hotel, ale lidé z okolí nebyli z této varianty nadšeni. Bylo proto zvoleno jiné místo. Údajně ani někteří hoteliéři nestojí o to, aby stál covid hotel v jejich sousedství. "Já to naopak vidím jako výhodu. Pokud u mě v hotelu někdo onemocní, nemusím ho posílat přes půlku ostrova. Odvezu ho prakticky vedle," řekl Vulgaris.

Každý cestovatel, který se chystá do Řecka, nejpozději 48 hodin před vstupem do země musí vyplnit v angličtině nebo němčině elektronický formulář. Zjišťuje informace o turistovi, jeho plánovaném pobytu v Řecku a kontaktní osobě v případě onemocnění. Následně mu je do e-mailu zaslán QR kód, kterým se musí prokázat na letišti. Podle zpravodajky ČTK trvalo čekání na QR kód zhruba den.

Na letišti jsou vybraní cestující, údajně na základě daného algoritmu podle zaslaných formulářů, posíláni na test na covid-19. Zdravotníci jim provedou stěr z krku. Testovaní lidé by následně měli podstoupit jednodenní karanténu. Informovat by je o tom měli zdravotníci na letišti. SMS s tímto sdělením je zaslána všem turistům. Zpravodajka ČTK, která byla na místě, ale test nemusela podstoupit, SMS dostala až více než 24 hodin po příletu.

Cestovní pojištění Allianz podle mluvčího pojišťovny Václava Bálka kryje onemocnění, nikoliv karanténu. "Pokud by klient musel zůstat v karanténě v zahraničí a nebyl by nemocný, prodloužili bychom mu zdarma cestovní pojištění, protože i v karanténě v rámci Covid 19 Vás může bolet zub, můžete mít žaludeční problémy nebo zlomit si ruku," uvedl.

Náklady na karanténu

Náklady na preventivní karanténu, test nebo na změnu letu kvůli covidu-19 si musí z vlastních zdrojů hradit i klienti Generali Česká pojišťovna. "Bude-li se klient pohybovat v zeleně a oranžově označených státech světa, uhradíme mu z pojištění léčebných výloh i nařízený test na covid-19. Pokud se klient ocitne v nucené karanténě či musí být testován, připadá likvidnost za ubytování a náhradní dopravu v úvahu z pojištění storna," řekl mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

ERV Evropská pojišťovna nabízí připojištění, které se vztahuje i na situaci, kdy je klient v zahraničí a při návratu nesplní zdravotní požadavky nebo ho umístí do karantény a tím nestihne svůj původní termín cesty. Podle manažera komunikace ERV Vlastimila Divokého by klient při podezření na nákazu koronavirem měl zavolat asistenční službě pojišťovny, která ho bude instruovat o dalším postupu. "Pokud má klient naše připojištění, uhradíme mu náklady na náhradní ubytování a dopravu, protože kvůli karanténě či nemoci nemohl stihnout svůj původní odjezd," uvedl. Doložené náklady ERV hradí do 7500 korun v Evropě a do 15 tisíc korun při mimoevropské cestě.

Vulgaris řekl, že na Korfu není evidován žádný případ nákazy. Za celou dobu pandemie měl ostrov podle něj jen asi pět nemocných.