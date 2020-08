Zmatky, rušení zájezdů či vyhození nemalých částek za „zbytečné“ testy. To v uplynulých hodinách prožívaly tisíce lidí, těšících se těšili na zaslouženou dovolenou.

Dovolená u moře - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Vyrazit na slunnou pláž u Egejského moře mohlo být v těchto dnech dobrodružnější, než se na začátku prázdnin zdálo. Od pondělí 17. srpna totiž měla pro Čechy začít platit povinnost předložit na řeckých hranicích negativní test na covid-19 starý maximálně tři dny. Na to by však české testovací kapacity zřejmě nestačily, a tak se do situace vložil premiér Andrej Babiš (ANO) a jednal přímo se svým řeckým protějškem Mitsotakisem.