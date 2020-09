Nejstrmější a nejdivočejší úsek Vltavy zvládnou jen zkušení vodáci. Čertovy proudy jsou se svými peřejemi a množstvím balvanů českým vodáckým pokladem. Vyrovnají se mnohým významným evropským sjezdům. Balvanitým řečištěm mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem obvykle neprotéká moc vody. Sjízdné je jen jeden víkend v roce při vypouštění vody z Lipenské přehrady. Obtížnost tohoto úseku je těžká až velmi těžká.

2. Vydra z Modravy

Řeka protéká hlubokým lesnatým údolím Šumavy. Na sjíždění je velmi náročná, vodáky na ní čeká velký spád i balvany. Neoblíbenější úsek Vydry začíná v Modravě a končí u usedlosti Antýgl. Sjízdnost řeky se neřídí jen dostatkem vody v korytu, ale i povolením od správců Národního parku Šumava. Od Modravy k Antýglu se sjízdnost klasifi kuje jako těžká, od Antýglu dál až jako mimořádně těžká.

3. Jizera ze Semil

Nejnáročnější část řeky Jizery začíná v Semilech a končí v Podspálově. Nejnebezpečnější úsek čeká odvážlivce v soutěsce ve Spálově. Jizera zde kopíruje oblíbenou naučnou Riegerovu stezku. Vodáci úsek sjíždí na jaře a po deštích, jinak v toku není dostatek vody. Troufnou si na něj jen ti zkušenější. Obtížnost sjezdu trasy ze Semil je mírně těžká až těžká, za větší vody i velmi těžká.

4. Chrudimka z Křižanovic

Oblíbený úsek Chrudimky z Křižanovic do Slatiňan je poměrně rychlý. Vodáky na něm překvapí úzká a zarostlá koryta, někdy i popadané kmeny a větve stromů. Poměrně náročné jsou i balvanité části trasy. Úsek je sjízdný při vypouštění přehrady Seč. Obtížnost se hodnotí jako mírně těžká až těžká.

5. Morava od chaty Vilemína

Horní část řeky pramenící v Králickém Sněžníku je jejím nejnáročnějším úsekem. Začíná u chaty Vilemína na Dolní Moravě, přes Velkou Moravu se odtud dostanete do Hanušovic. V tomto úseku je horský tok velmi úzký a divoký. Vodákům často do cesty vstupují jezy, které mohou být velmi nebezpečné. Pozor by si měli dávat také na spadlé stromy. Morava bývá sjízdná na jaře a po deštích. Úsek je hodnocen jako těžký až velmi těžký.

6. Kamenice od Josefova dolu

Horní úsek Kamenice je od Josefova dolu nejnáročnější sjízdnou částí řeky. I pro zkušené vodáky může být extrémní kvůli zatarasenému řečišti a prudkému spádu. Po trase do Tanvaldu narazíte na šest velmi nebezpečných jezů. Od přehrady Josefův důl do Tanvaldu se střídají těžké, velmi i mimořádně těžké úrovně obtížnosti sjezdu.

7. Slalomová dráha Trnávka

Umělý slalomový kanál nedaleko Humpolce je jednou z nejtěžších tratí na světě. Překážky v betonovém korytu jako skoky, válce, proudy, gumové vaky, betonové prahy a dřevěná vrata často rozhodí i zkušené a ostřílené vodáky. V Trnávce se každoročně konají závody ve slalomu, raftingu i sjezdu.

8. Poprad od Mengusovcí

Nejzajímavější úsek slovenské řeky Poprad je její horní rok. Začíná v obci Mengusovce, odkud teče do města Svit a dále do města Poprad. Na toku Popradu čekají na vodáky náročné kaskády. Za velké vody může být sjezd velmi nebezpečný. Obtížnost Popradu se klasifikuje jako těžká, od Svitu dál spíše jako mírně těžká.

9. Váh od soutoku

Nejdelší slovenská řeka je pro vodáky zajímavá od soutoku Bieleho a Čierneho Váhu. Horní úsek Váhu lemuje okouzlující příroda Tater. V Liptovském Mikuláši zase najdete známý Areál vodního slalomu Ondreja Cibáka. Trénují v něm i olympionici. Úseky s vodními kanály dosahují až mimořádně těžké úrovně obtížnosti, jinak je sjezd Váhu klasifikován spíše jako mírně těžký.

10. Belá

Nejdravější řeku na Slovensku si vodáci užijí hlavně na jaře, když tají sněhy v Tatrách. Koryto bývá plné rozbouřené vody. Mezi nástrahy na řece navíc patří naplavené dřevo, kamení a jiné překážky. Řeka nemá skoro žádné jezy, vine se krásnou přírodou Tater. Nejoblíbenější úsek Belé začíná v osadě Podbanské, obtížnost sjezdu je tu až velmi těžká.

Lenka Kročilová, Iva Kovačičová