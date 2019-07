Několikrát odložený projekt se vrátil na scénu letos v březnu, kdy mu byla „přiklepnuta“ evropská dotace ve výši přes čtyři miliony euro. Pokrýt má pětaosmdesát procent nákladů. „Mají přislíbené financování,“ potvrdil Miroslav Koncián, člen monitorovacího výboru programu Interreg V-A. Ten financuje přeshraniční projekty v česko-polském příhraničí.

O situaci okolo rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku je informována vedoucí kulturního zařízení ve Starém Městě Alena Windová. „Věc je ve stádiu přípravy. Teprve chystají veřejnou zakázku,“ popsala aktuální stav investice.

Na vrcholu čtrnáct set metrů vysoké hory stávala rozhledna do roku 1973, kdy byla kvůli špatnému stavu stržena. O obnovu věže polská strana usiluje od roku 2012. V roce 2014 záměr získal stavební povolení a kladný posudek v oblasti životního prostředí. Na stavbu se však nedařilo získat peníze. Současný pokus je už třetí v pořadí.

Restaurace ani toalety nebudou

Stavba věže na Sněžníku byla v minulosti součástí projektu Hřebenovka zaměřeného na stavbu patnácti rozhleden v česko-polském příhraničí. Z něj však byla vyřazena. „Program má v podmínkách, že prostředky musí být vynaloženy hospodárně. Protože většina rozhleden stojí kolem tří až pěti milionů korun a tato se pohybuje kolem sedmdesáti milionů, dalo by se to napadnout jako nehospodárnost,“ vysvětlil v roce 2016 vyřazení stavby z projektu sekretář euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek.

Základem 34 metrů vysoké rozhledny má být ocelová konstrukce na železobetonových základech. Spodní část pláště bude obložen kamenem z původní stavby. Vyhlídková terasa ve výšce třiceti metrů a tubus rozhledny budou opláštěny laminátovým sklem. Součástí věže nebude restaurace ani toalety. Pro tyto účely i nadále poslouží chata na polském úbočí Sněžníku.

Tisícovka lidí na společném výšlapu

Staroměstští každoročně začátkem září pořádají Mezinárodní výstup na Králický Sněžník. Letos se uskuteční po desáté, součástí akce bude třicátý pochod k prameni Moravy. Na horu při pěkném počasí v tento den míří z několika míst v Česku i Polsku až tisícovka lidí.

„Celých těch deset let se scházíme u rozvalin původní rozhledny a bavíme se o nové,“ poznamenala Alena Windová. Kromě chaty na polské straně není na Sněžníku žádný úkryt na ochranu proti špatným povětrnostním podmínkám. I tuto funkci by stavba kromě vyhlídky do širokého kraje plnila.