Jak se vůbec stalo, že jste si rozhlednu a její okolí tak oblíbil?

Jsem kamarád Lady Usnulové a Břetislava Usnula, kteří kousek pod rozhlednou provozují penzion Lada. Moje manželka Lenka Brtnová s Ladou jezdila v cyklistickém oddíle, byly spolu i na olympiádě. Tak sem za nimi jezdíme od počátku, co penzion stojí. A mohli jsme tak podrobně sledovat i okolnosti vzniku a samotnou stavbu rozhledny.

Každá rozhledna by podle mě měla mít svého strážce a ochránce. Pro tu repešskou jste se jím dobrovolně stal vy. Co se vám na této činnosti nejvíc líbí?

Mám to vlastně jako takového koníčka, člověk při tom také vypne hlavu od běžných starosti. Navíc máme děti, ty jsou tu s námi na čerstvém vzduchu v krásném přírodě a nemusíme je tady až tak moc hlídat jako ve městě. U rozhledny můžu také potkat spoustu zajímavých lidí z různých koutů naší země, dokonce i takové, co píšou publikace o rozhlednách a je pro mě velice zajímavé a přínosně si s nimi o rozhlednách povídat.

Já mám totiž rád vyhlídková místa tak nějak všeobecně. Ve volném času navštěvuji i jiné rozhledny a hledám tam inspiraci, jak tu naši Kopaninku vylepšit, aby byla k návštěvníkům ještě přívětivější. Strašně se mi také líbí výhled z rozhledny, jsem původem ze Šumperku a z vyhlídkové plošiny jsou nádherně Jeseníky vidět. Dokonce i Praděd. Tak se vlastně mohu z rozhledny koukat jakoby domů. Když je vlídné počasí jsou výhledy z ní opravdu nádherné. Navíc od dětství má moc rád přírodu, chození po horách a k tomuto místu jsem si tak vybudoval vřelý vztah.

Lozili po lešení a flašky létaly

Musel jste při hlídání rozhledny řešit nějaké ošemetné situace, třeba s vandaly?

Od začátku vzniku rozhledny jsme chtěli, aby byla i nějakým způsobem pod dozorem, aby zde tak nedocházelo k vandalismu, jako se tomu stalo například rozhledně na Kosíři či na Chocholíku, kde ji dokonce posprejovali. A v tom, že by u rozhledny někdo měl být, nás pak utvrdily i situace, které se zde odehrávaly při její stavbě. To tu ještě nebyla vstupní branka, puberťáci zde lozili po lešení nahoru popíjet alkohol a pak létaly flašky od vína po okolí a to je špatně.



Cokoliv závažného by se tu případně stalo, bychom museli nějakým způsobem řešit. Navíc tu míváme mše pod širým nebem, svatby, chodí se tu naboso, tak tu nechceme mít nepořádek. Rádi bychom, aby se tu návštěvníci cítili bezpečně a příjemně. Vandalové se bohužel objevují i teď po dokončení rozhledny, sem tam přelezou branku a halekají pak na rozhledně. Velký problém by byl, kdyby se jim něco stalo. Kdo by jim pak pomohl?

A když u rozhledny zrovna nejste, jak se tam pak lidé mohou oficiálně dostat?

Je to jednoduché. Klíče jsou k dispozici u personálu v penzionu Lada. Tam si je případní návštěvníci mohou vyzvednout i se šanonem, kde jsou fotografie rozhledny, a kde se dozví vše o její historii, technických náležitostech a vlastní stavbě. Velmi zajímavé k nastudování jsou i materiály týkající samotné historie obce Repechy.

Měli jsme tu i Brazilce

Jaká je vlastně návštěvnost rozhledny. Máte přehled o lidech, kteří na ni míří? Jsou to jen Češi a Moraváci či jezdí i lidé ze zahraničí?

Třeba dnes jsem tu měl dva Němce. Jsem schopen návštěvníkům z ciziny poskytnout výklad v němčině i angličtině. Z asi největší dálky jsme tu měli Brazilce, Mexičany, Iránce, Bělorusy, Lotyše či Litevce. Je to dáno i tím, že do penzionu jezdí spousta sportovců na soustředění právě z ciziny. Tak tu není o návštěvníky ze zahraničí nouze. Jinak z klasických domácích návštěvníků převládají lidé z Prostějovska a Vyškovska, ale v poslední době se rozhledna dostala hodně do povědomí lidí i na Brněnsku.

Víte, který dny v roce navštívilo rozhlednu vůbec nejvíce lidí?

Jeden z rekordů třeba padl na Silvestra 2018, kdy tu bylo přes 250 lidí. Na to že byl prosinec, tak je to určitě zajímavé číslo. Absolutní rekord jsme pak zaznamenali letos o velikonočních svátcích, kdy se jednalo vlastně o čtyři nejkrásnější dny letošního jara, to tu bylo zhruba tisíc lidí. Což už je parádní údaj. Co nás hodně překvapilo, byla návštěvnost v zimních měsících, kdy po otevření rozhledny lidé stále chodili.

Bylo to dáno i tím, že na Hané nebyl sníh a tady ano, tak sem lidé jezdili za zimními radovánkami, na běžky, bobovat a podobně. Tím pádem tak i rozhlednu navštívilo hodně z nich. Musím říct, že i zimní zasněžená krajina tady má něco do sebe. Nabízí úplně jiné pohledy, stromy jsou bez listí, krajina má jiné zbarvení a je nádherné pozorovat zasněžené partie Jeseníku a i pruhovaný Praděd nádherně září do dáli a je pouhým okem krásně rozpoznatelný.

Parádní výhledy

Teď jste mi přihrál další otázku. Co vše vlastně z vyhlídkové plošiny rozhledny můžeme vidět? Kam nejdále dohlédneme?

Záleží samozřejmě na počasí. Když je příznivé, tak na severní straně je krásně vidět Kralický Sněžník, Praděd v rozsáhlých partiích Jeseníků či zaoblené Hostýnské vrchy. Na jižní straně můžeme spatřit chladící věže Dukovan. Východní strana je poměrně limitována tím, že je tam vyšší horizont, tak Brňáky a Vyškováky musím zklamat tím, že Brno ani Vyškov nejsou bohužel vidět.



Ale co jistě zajímá Prostějováky, tak jejich město je vidět nádherně, a také Olomouc. V okolí lze zároveň pozorovat vrtule blízkých větrných elektráren. Na západní straně nás ale limitují vrcholky, které jsou cca 700 metrů nad mořem, zatímco na rozhledně jsme zhruba ve výšce 620 metrů nad mořem.

Rozhledna Kopaninka vznikla na již dříve docela frekventovaném výletním místě. Přispěla její existence ke konání nějakých místních akcí?

U rozhledny se odehrávají nádherné svatby. Sledovat, jak nevěsta přijíždí vysokou trávou na koni a naproti jí běží její miláček, je zajímavá podívaná. Nebo se v blízkosti rozhledny u křížku konají mše pod širým nebem. Ty mají nezapomenutelnou atmosféru. A rozhledna samotná se stává často i zastávkou spanilých jízd různých srazů automobilů. Třeba dnes sem jezdí jeden velorex za druhým (úsměv).

V úvodní části rozhovoru jste zmínil, že rád navštěvujete i jiné rozhledny. Kdybyste měl vybrat jednu z nich, kterou byste lidem doporučil k návštěvě.

Hned mi naskočí v mysli rozhledna nad Hustopečemi na mandloňové stezce z jara, kde je opravdu krásný pohled na Pálavu a na kvetoucí mandloně. Je fajn, že v poslední době vyrostla jako houby po dešti i spousta dalších rozhleden, přispěly tomu totiž i vhodné dotační tituly. Člověk si ale při návštěvách zejména těch starších rozhleden uvědomuje, že je nutné se o ty nové i náležitě starat, natírat je a tak dále. Investovat hned od počátku do údržby je více než nutné. Na těch starších je totiž hodně vidět, že jsou kolikrát už v ne příliš dobré kondici a to je velká škoda.

ROZHLEDNA KOPANINKA

Výška rozhledny: 22 m

Nadmořská výška: 620 m n.m.

Zeměpisná šířka: 49.461068 N

Zeměpisná délka: 16.878039 E

Rok zprovoznění: 2018