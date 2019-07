Rozhodně vám nebudou stačit jen jedny. Letošní sezona přináší pestré barvy, extravagantní vzory a retro střihy. Velkým hitem jsou opět jednodílné plavky, které lichotí téměř každé postavě a navíc vás ochrání před agresivními slunečními paprsky. Disponujete-li bujnějším dekoltem, zvolte střih s pevnými košíčky. Populární jsou ty elegantní jednobarevné v klasické černé, ale také výrazné odstíny žluté, modré či růžové. Pro maximální středomořský look byste měly vsadit na tropické vzory s barevnými květinami či zelenkavými listy.

Plánujete chytat bronz? Pak zvolte raději dvoudílné plavky. Vyvýšený spodní díl vám vykouzlí postavu přesýpacích hodin a zvýrazní pas. Ramínka na vrchním dílu by měla být odnímatelná, vyhnete se tak neopáleným proužkům na kůži. Plavky musí dokonale padnout, tudíž si je před koupí nezapomeňte vyzkoušet a vyberte tu správnou velikost.

Letní obuv

Taky se tak těšíte na sandálky a pantoflíčky? Investujte do kvalitního páru kožených, které vám vydrží i několik letních sezon. Výhodou je neutrální barva, která se hodí k celému vašemu šatníku. Pokud hledáte něco zábavného a neotřelého, střapaté sandále jsou ty pravé. K večerním outfitům na večeři či do baru si pak obujte sandálky na podpatku či na platformě.

Oblíbili jsme si také boho pantofle s barevnými třásněmi či vyšívanými vzory. Velkým trendem stále zůstává zvířecí vzor, a to hlavně ten hadí, který je decentní a chic. Plastové sportovní pantofle nechte raději doma.

Šaty, kaftany a overaly

Co jiného nosit na pláž, než vzdušné šaty nebo bohémský kaftan? Na každodenní cestu na pláž vám stačí jeden, který hodíte přes plavky a obujete k němu pantofle či žabky. Vyvarujte se upnutým kouskům. Na výlety se vám budou hodit volné, lehké pruhované šaty. Na večerní zábavu si pak sbalte malé černé nebo stylový overal, který můžete ozvláštnit doplňky jako je například barevný hedvábný šátek (ten si můžete uvázat i do vlasů) či masivní korálkové šperky v hravých barvách. Jako bohyně se budete cítit v bílých maxi šatech. Nízký drdol a zlaté visací náušnice celý look dokonale doplní.

Nezapomeňte také na džínové kraťasy pro případné výlety do přírody a denimovou bundu, která vás ochrání od chladného večerního vánku.

Ujistěte se také, že vaše letní oblečení je vyrobeno z kvalitních, chladivých materiálů. Zapomeňte na ty umělé, ve kterých se budete akorát potit. Investujte do kousků ze lnu, bavlny, hedvábí, konopí či bambusu.

Pletené kabelky

Největším trendem letošního léta jsou pletené kabelky z ratanu či slámy. Narazíte na ně v různých velikostech i odstínech hnědé. Oblíbíte si ty malé kulaté s koženým popruhem, vhodné na vycházky po městě či po večerní promenádě, anebo velké do ruky, do kterých sbalíte vše potřebné na pláž.

Stylové doplňky a šperky

Na letní dovolené vám nesmí chybět sluneční brýle. Možná máte oblíbený pár, který nosíte denně, avšak na pláž byste si měla pořídit jeden navíc - takový, který se může zničit od mořské soli čí poškrábat od písku.

Šperky pak volte v zajímavých geometrických tvarech a výrazných barvách, nebo vsaďte na zlatou klasiku v podobě decentních kruhů. Také by vám neměl chybět slaměný klobouk či šátek na hlavu.

MARIA-ANNA OMOSCHARKA