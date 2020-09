Kanárské ostrovy se tak zařadí po bok "červeného" Španělska. To patří na seznamu české vlády mezi rizikové země z hlediska možnosti nákazy koronavirem od 24. června. "Kanáry budou vyřazeny rozhodnutím z dneška, ale s účinností až od pondělí 14. září," upřesnil náměstek ministra zahraničí.

Pro české turisty to znamená, že po návratu ze Španělska musejí nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat krajskou hygienickou stanici a bezodkladně se nechat na vlastní náklady testovat na covid-19, nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Smolek také doporučil všem občanům, aby rovněž zvážili cesty do celé Francie, kde rychle roste počet nakažených koronavirem. Podle jeho slov není vyloučeno, že právě Francie bude brzy přidána do rizikových zemí. "Francie již včera překonala sto případů na sto tisíc obyvatel za čtrnáct dní. Proto musíme důrazně varovat a nedoporučovat tam cesty," uvedl Smolek.

Chorvatsko ale naopak zůstane mezi bezpečnými zeměmi, i když je počet nakažených vysoký. "Za poslední dny se nárůst výrazně zpomalil, situace se tam stabilizovala," řekl Smolek s tím, že jediný výrazně postižený region kromě Záhřebu je právě Splitsko-dalmatinská župa.

Situaci v oblasti však české ministerstvo zahraničí bude i nadále sledovat. "Riziko tam zatím není tak vysoké," řekl Smolek.

Německo zvažuje pro Čechy omezení

Náměstek ministra zahraničí rovněž uvedl, že kvůli vzrůstajícímu počtu nakažených v tuzemsku Němci zvažují vyřadit Česko ze svého zeleného seznamu.

Ve čtvrtek přibylo v Česku rekordních 680 pozitivních případů. Podle Smolka například na Slovensku "jsou nárůsty za uplynulý týden v přepočtu na milion obyvatel třetinové". To je důvod, proč Němci zvažují změnu.

"Máme zatím s ohledem na nárůst v posledních několika málo dnech informaci z Německa, že tam zvažují – to podtrhuji, není to ještě zdaleka rozhodnuto -, že by buď celou Českou republiku nebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem. To je zatím skutečně v rovině úvah," řekl pro Radiožurnál Smolek.