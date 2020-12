Skiareály dostaly od ministra naději, řešení s jednodenními návštěvníky vítají

Lyžařské areály dostaly v pátek naději, že by mohly otevřít sjezdovky. Návštěvníci by se však nemohli ubytovat. Umožnilo by to provoz lyžařských areálů alespoň pro sportovce, rezidenty a jednodenní hosty.

Zasněžování a příprava areálu v Horní Malé Úpě v Krkonoších. | Foto: Deník / Michal Fanta