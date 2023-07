Kompozice se žlutou, modrou a červenou

Piet Mondrian je bezesporu jedním z nejvýznamnějších nizozemských malířů a je spojen s hnutími kubismu, expresionismu a impresionismu, ale do dějin umění se skutečně zapsal svou jedinečnou tvorbou v oblasti abstraktního umění. Kompozice se žlutou, modrou a červenou je jeden z Mondrianových abstraktních obrazů, které později sloužily jako vzor k potisku dámských šatů u návrháře Yvese Saint-Laurenta.

Gemeentemuseeum – Haag, Holandsko https://www.kunstmuseum.nl/en

Cena vstupenek: děti do 18 let zdarma, studenti € 12.50, osoby ve věku

19 – 25 let € 8, osoby starší 26 let € 16

Die Ideale - Piet Mondrian.Zdroj: Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons