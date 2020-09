Na co byste nalákala návštěvníky vašich lázní?

Františkovy Lázně mají jedinečnou a kouzelnou atmosféru a rodinné prostředí. Město i lázeňské hotely vám umožňují zažít příjemnou kombinaci moderní léčby s tradicí a historií, která na vás dýchá na každém kroku. Když kráčíte hotelovou chodbou zdobenou obrazy šlechticů, kteří tudy kráčeli před více než sto lety a třeba bydleli ve stejném pokoji jako teď vy, zažíváte zvláštní okouzlení.

Když bych se rozhodla jet k vám na dovolenou, jak mám postupovat?

Podívejte se na naše webové stránky www.frantiskovylazne.cz, kde najdete všechny informace. Vyberete si tu hotel a pobyt, který vám bude nejvíce vyhovovat, a objednáte si jej on-line. My se vám následně ozveme a postaráme se o všechno ostatní.

Jak mohu získat státní dotaci 4000 Kč? Musím navštívit lékaře nebo si vyžádat nějaký formulář?

Na webu www.kudyznudy.cz si na své jméno vygenerujete slevový voucher. Není na tom nic složitého, stačí jen vyplnit několik základních osobních údajů. Tento voucher vám ihned přijde mailem a platí až do konce tohoto roku. V naší nabídce si vyberete lázeňský pobyt, který vyhovuje podmínkám pro využití slevy. V kostce lze zmínit dvě nejdůležitější podmínky: musí být alespoň na 6 nocí a musí obsahovat alespoň 5 léčebných procedur.



Co doporučujete udělat, abych mohla přijet co nejdříve?

Doporučit se dá jediné – rezervujte si svůj pobyt co nejdříve. Buďte však trpělivá. Zatímco běžná doba zpracování rezervací se u nás pohybuje v řádu minut nebo nanejvýš hodin, v současné době trvá zpracování rezervace několik dní.



Který hotel vy osobně doporučujete?

Nejatraktivnější je dozajista Spa Resort Pawlik – Aquaforum, a to zejména proto, že to není jen lázeňský hotel, ale celý samostatný resort. Obsahuje dvě hotelové budovy, moderní lázeňskou kliniku, historické Císařské lázně, vlastní lesopark se sluneční loukou a hlavně Aquaforum, právem označované jako největší a nejkrásnější vodní park českých lázní. Všechny tyto části resortu jsou propojené a vstup do Aquafora je v ceně pobytu. Hosté, kteří preferují menší hotely, jsou spokojení v hotelech Dr. Adler, Belvedere, Metropol a Luisa. Také oni mají bezplatný vstup do Aquafora.

Může vzít klient s sebou někoho z rodiny? Letos jsou lázně spíše cílem dovolenkářů.

V lázních lze strávit nejen klasický léčebný pobyt, ale také krásnou rodinnou dovolenou s dětmi. V okolí Františkových Lázní najdete nečekaně velké množství velmi zajímavých turistických cílů, takže pokud vás a vaše děti přestane bavit celodenní koupání, je zde opravdu stále co dělat.



Jaké novinky máte v této sezoně nachystané?

Jak bylo již zmíněno, pro Františkovy Lázně je typické spojení tradiční a moderní léčby. V letošním roce jsme jako velkou novinku začali nabízet speciální týdenní pobyty pro zvýšení imunity, které jsou dokonalým příkladem tohoto spojení. Absolvujete tradiční léčebné procedury, které se provádějí již stovky let, a současně velmi moderní a intenzivní metody, jako je kryosauna, oxygenoterapie či infuze vitaminu C a glutathionu, které udělají s vaší imunitou neskutečné věci. Takový týden pro zvýšení imunity je nejlepší zbraní proti podzimním chřipkám i vážnějším nemocem.