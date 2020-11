"Přes hranice stále přijíždí množství lidí, kteří mají výjimky. Bude povinnost pro všechny lidi, kteří mají takovéto typy výjimek a dosud nepotřebovali mít u sebe žádný test, mít u sebe alespoň výsledek antigenního testu ne staršího než dva týdny," uvedl Krajčí.

Podle ministra budou výjimku mít nadále jen ti lidé, kteří přes Slovenskou republiku pouze přejíždějí. Detaily budou známy po zveřejnění příslušné vyhlášky. Dodržování nařízení slovenských hygieniků prověřují slovenští policisté pouze při náhodných kontrolách na hranicích či v příhraničních oblastech.

Všechny sousední země Slovenska jsou v souvislosti s koronavirem zařazené mezi rizikové státy. To znamená, že například po příjezdu z Česka musí lidé na Slovensku nastoupit do karantény a podstoupit laboratorní vyšetření na koronavirus, pokud při překročení hranic nemají negativní výsledek takzvaného PCR testu ne staršího 72 hodin.

Stávající vyhláška úřadu hlavního hygienika Slovenska předpokládá několika výjimek ze zmíněných povinností při cestování přes hranice. Ty se vztahují kromě studentů a pendlerů také například na umělce či novináře a také na osoby, které cestují přes hranice kvůli péči o příbuzných.

Na Slovensku v přepočtu na obyvatele přibylo za poslední dva týdny nejméně nakažených v porovnání s jeho sousedy. Krajčí ale očekává, že počty nakažených budou v příštím období na Slovensku opět stoupat. Důvodem podle něj je, že vyprchal efekt dřívějších opatření, jako například plošného otestování obyvatel na koronavirus.

Povinné testy při návratu z Lotyšska a Estonska

Od pondělí budou nově potřeba testy na koronavirus při návratu z Lotyšska a Estonska, povinné budou i pro přijíždějící cizince. Na cestovatelském semaforu totiž budou tyto země červené. Naopak Kypr a Baleárské ostrovy se přesunou do oranžové barvy upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do ČR předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničí.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100.000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu. Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny řazeny Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Irsko a Kypr, Kanárské a Baleárské ostrovy, Azory a Madeira.

Vysokou míru rizika nákazy mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. U "červených" států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelné cestě do určité země.

Do zemí označených červenou barvou je možné cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na onemocnění covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Pro ostatní cesty platí obecná výjimka maximálně na 12 hodin.