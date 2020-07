Jak informovalo české ministerstvo zahraničí, tranzit přes Slovinsko, například do Chorvatska, bude nadále možný. Ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček na twitteru oznámil, že o podmínkách vstupu Čechů do Slovinska dnes bude mluvit se svým slovinským protějškem.

Chorvatsko, Česko a Francie jsou nyní na Slovinsku jako méně bezpečné státy na takzvaném žlutém seznamu. Jak informoval ve čtvrtek večer vládní mluvčí Jelko Kacin, budou muset lidé přijíždějící do Slovinska prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. Mluvčí také řekl, že příkaz ke karanténě se bude vydávat už na hranici.

O podmínkách vstupu českých občanů do Slovinska dnes budu mluvit se svým slovinským protějškem @AnzeLog. https://t.co/xYaqFteqe3 — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 3, 2020

Agentura STA píše, že zařazení zemí na žlutý seznam znamená, že většina jejich občanů přijíždějících do Slovinska musí do 14denní karantény. Nevztahuje se to na Slovince vracející se z těchto zemí ani na lidi, kteří se prokážou doklady o pobytu. Kacin řekl, že Chorvaté, kteří si dovolenou na Slovinsku naplánovali do soboty, ji budou moci dokončit bez karantény.

Kacin vysvětlil, že se vláda k přehodnocení rozhodla ve čtvrtek a že opatření začne platit od sobotní půlnoci. Důvodem je nárůst nových případů koronaviru zejména v Chorvatsku. Na dotaz, co to pro Chorvaty znamená, odpověděl, že mohou do Slovinska přijet, pokud tam vlastní nemovitost nebo si objednali turistický pobyt.

Více důvodů

Zatímco na takzvaný žlutý seznam "spadla" také ČR a Francie, Belgii a Nizozemsko Slovinci přeřadili na bezpečný, zelený seznam. Slovinci, kteří jsou nyní v Chorvatsku, se mají připravit na to, že na hranici budou muset říci, kde přesně byli a dokázat to například hotelovým účtem. Do karantény jít nemusí.

Podle televize N1 není přírůstek nových nakažených v Chorvatsku jediným důvodem nových opatření Lublaně. Ukázalo se, že poměrně mnoho Slovinců nebo lidí s právem trvalého pobytu ve Slovinsku při návratu do Slovinska přes Chorvatsko nebo Maďarsko oznámilo, že byli právě v těchto zemích, zatímco ve skutečnosti pobývali v Srbsku či Bosně a Hercegovině, tedy v zemích, jež jsou na slovinském červeném seznamu stále nebezpečných států s vysokým počtem nakažených.